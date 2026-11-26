Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), kayıtlı istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi (KAYİST) Hibe Programı'nı tamamlanırken programın sonuçları, düzenlenen etkinlikte paylaşıldı.

TKYB'nin 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle Dünya Bankasından temin ettiği kredi ile 2021 yılında AB'den sağlanan 80 milyon avro tutarındaki hibe ve teknik yardım bileşenleri KAYİST'in kapsamını oluşturdu.

Türkiye'nin 24 ilinde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmelerin istihdam faaliyetlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen hibe programıyla mevcut istihdamın korunması, yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve işletmelerin sürdürülebilir büyümesinin desteklenmesi hedeflendi.

Program kapsamında 542 işletmeye belirlenen toplam tutardan yaklaşık 70 milyon avro hibe desteği sağlanarak yaklaşık 13 bin kişinin kayıtlı istihdamına katkıda bulunuldu. Desteklenen istihdamın yüzde 40'ını kadınlar, yüzde 43'ünü ise yabancı çalışanlar oluşturdu.

Kayıtlı istihdamın yanı sıra işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılmasına, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesine ve rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkı sağlandı. Program kapsamında çevresel ve sosyal standartlara uyum, iş sağlığı ve güvenliği ile proje yönetimi alanlarında da önemli kazanımlar elde edildi.

"Yeni hibe programlarında daha etkin roller üstlenmeye hazırız"

TKYB Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, burada yaptığı konuşmada, KAYİST Hibe Programı'nın temel hedefinin mevcut istihdamın korunması ve kayıtlı istihdamın artırılması olduğuna dikkati çekerek, bu hedef doğrultusunda işletmelerin üretim kapasitesini artırmayı, rekabet güçlerini geliştirmeyi ve sürdürülebilir istihdam yaratma olanaklarını desteklemeyi amaçladıklarını anlattı. Öztop, Türk vatandaşları ile geçici koruma altındaki kişilerin kayıtlı iş gücü piyasasına erişimini destekleyerek ekonomik kalkınma ile sosyal kapsayıcılığı bir arada ele aldıklarını da dile getirdi.

Programın bazı çıktılarını ve ilgili rakamları paylaşan Öztop, "Bu rakamların her biri finansmanların yalnızca işletmelere değil, aynı zamanda insanların hayatlarına, geleceğine dokunan bir değere dönüşmesinin göstergesi." diye konuştu.

Öztop, KAYİST'in yalnızca finansal bir destek mekanizması olmanın ötesine geçerek işletmelerin sürdürülebilir büyümesine ve geleceğe yönelik kapasitelerinin güçlenmesine katkı sağlayan bir programa dönüştüğünü belirtti.

Projenin uygulama sürecinde 6 Şubat 2023 depremleri başta olmak üzere önemli zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Öztop, proje illerinin önemli bir bölümünü etkileyen bu büyük afetin yarattığı koşullara rağmen AB ve Dünya Bankası ile güçlü işbirliklerini sürdürerek programı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Öztop, KAYİST kapsamında edindikleri deneyimin bankanın geleceği açısından taşıdığı değere dikkati çekerek, "Bu deneyim bankamızın mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesi, yeni ortaklıklar geliştirilmesi için güçlü bir temel oluşturuyor. TKYB olarak finansal gücümüzü, proje finansmanı deneyimimizi, geliştirdiğimiz dijital altyapıyı ve kurumsal uygulama kapasitemizi bir araya getirerek yeni hibe programlarında daha etkin roller üstlenmeye hazırız. Önümüzdeki dönemde de uluslararası kaynakları ülkemizin kalkınma öncelikleriyle buluşturan etkin, şeffaf ve sonuç odaklı programların hayata geçmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'de kayıtlı istihdam yaratma konusundaki kararlılığımız devam ediyor"

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Sosyal Politika Birimi Yöneticisi Paolo Belli, dünya genelinde ülkelerin daha fazla, daha nitelikli ve daha kapsayıcı iş yaratma noktasında ortak bir zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum Türkiye için de son derece geçerli. Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik zorluklara yanıt vermede kayda değer bir dayanıklılık gösterdiğini vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Projenin kadınlar ve mülteciler için kayıtlı istihdam fırsatlarının genişletilmesine de önemli katkı sağladığını vurgulayan Belli, "Bu projenin başarısı yalnızca kullandırılan fonlarda değil, asıl olarak sunabildiği yeni fırsatlarda yatıyor." dedi. Belli, rakamların ötesinde gerçek insanların bulunduğuna dikkati çekerek, projenin bu kişilere dönüştürücü fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Belli, bu başarıların güçlü ortaklıklar olmadan mümkün olamayacağını belirterek, "Bugün önemli bir proje tamamlanırken, Türkiye'de kayıtlı istihdam yaratma konusundaki kararlılığımız devam ediyor." dedi.

"Amacımız yalnızca projeleri finanse etmek değil, kalıcı fırsatlar yaratmaktır"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, yaklaşımlarının birbirini destekleyen iki hedef etrafında şekillendiğini anlatarak, "İlk olarak, mültecilerin daha dirençli hale gelmelerini ve içinde bulundukları toplulukların sosyal ve ekonomik yaşamına daha iyi entegre olmalarını sağlamak üzere güçlendirilmeleri. İkinci olarak ise bu fırsatları yaratan işletmeleri güçlendirmek." diye konuştu.

AB için ekonomik büyüme ve sosyal kapsayıcılığın el ele gitmesi gerektiğini vurgulayan Orav, "KAYİST bu iki hedefi aynı anda nasıl sürdürebileceğimizin somut bir örneğidir." dedi.

Bir projenin başarısının yalnızca uygulama sürecinde sağlananlarla ölçülemeyeceğini, program sona erdikten sonra geride kalanlarla da değerlendirileceğini belirten Orav, "Bugün yaratılan işler yarın da devam edecek mi? Desteklenen işletmeler daha güçlü ve daha rekabetçi hale gelecek mi? Çalışanlar becerilerini geliştirmeye ve gelecek beklentilerini iyileştirmeye devam edecek mi? Bu fırsatlar daha dirençli ve kapsayıcı bir topluma katkıda bulunacak mı? Uzun vadeli etki açısından önem taşıyan sorular bunlardır." diye konuştu.

Orav, amaçlarının KAYİST'in sonuçlarının kalıcı ekonomik fırsatlara, daha güçlü işletmelere ve sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmaya dönüşmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda ortaklık ve işbirliklerinin önemine de dikkati çekti.

KAYİST'in kapanışının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Orav, "Ancak hedeflediğimiz etki burada sona ermemelidir. İşletmelerin büyümeye devam ettiğini görmek istiyoruz. Çalışanların insana yakışır istihdamdan yararlanmaya devam ettiğini görmek istiyoruz. Mülteciler ile ev sahibi toplulukların birlikte daha müreffeh bir gelecek inşa etmeye devam ettiklerini görmek istiyoruz. Çünkü nihayetinde amacımız yalnızca projeleri finanse etmek değil, kalıcı fırsatlar yaratmaktır." ifadelerini kullandı.