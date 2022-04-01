Kaymakam Bolat: "Bolvadin ülkemizde manda varlığında ilk sıralarda yer alıyor" - Son Dakika
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Kaymakam Bolat: "Bolvadin ülkemizde manda varlığında ilk sıralarda yer alıyor"

01.04.2022 11:33
Kaymakam Bolat: "Bolvadin ülkemizde manda varlığında ilk sıralarda yer alıyor"

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, manda ürünleri üretiminin ilçe için önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade ederek, "Bolvadin ülkemizde manda varlığında ilk sıralarda yer almaktadır" dedi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, manda ürünleri üretiminin ilçe için önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade ederek, "Bolvadin ülkemizde manda varlığında ilk sıralarda yer almaktadır" dedi.

Kaymakam Bolat, manda çiftliğinde incelemelerde bulunarak, manda yetiştiriciliği ve ürünleri hakkında çiftlik sahibi Hacı Ali Koç'tan bilgiler aldı. Kaymakam Bolat, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Bolvadin ülkemizin manda varlığında ilk sıralarda yer almaktadır. Manda yetiştiriciliği kadar, manda sütünün ve et ürünlerinin de işlenmesi önemlidir. Ben, bu konuda üretime katkı sağlayan çiftlik sahibi tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Bolat: Bolvadin ülkemizde manda varlığında ilk sıralarda yer alıyor

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Taner BOLAT, Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Bolat: 'Bolvadin ülkemizde manda varlığında ilk sıralarda yer alıyor' - Son Dakika


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