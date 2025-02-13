Kaymakam Güldoğan, Bakkalları Ziyaret Etti

Ekonomi

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle bakkallarına ziyaret edip, sorunlarını dinleyen Kaymakam Ali Güldoğan, bakkalların mahalle kültürünü yaşattığını söyledi.

Salihli'de mahalle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Ali Güldoğan, büyük alışveriş mağazaları ve marketler zincirlerinin birbiri ardına açılmasıyla zor günler geçiren mahalle bakkallarını ziyaret etti. Seyrantepe Mahallesi'ndeki bakkallarla sohbet eden Kaymakam Güldoğan, bereketli kazançlar diledi.

Mahalle bakkallarının önemine vurgu yapan Kaymakam Güldoğan "Mahalle bakkalları, sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için gittiğimiz işyerleri değil, her sorunumuzda başvurduğumuz küçük ölçekli çözüm merkezleridir. Toplumun kılcal damarlarını oluşturan bu kültür günümüzde bazı mahallelerimizde hala varlığını sürdürmektedir" dedi.

Mahalle bakkalları da bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Ali Güldoğan'a teşekkür etti. - MANİSA