Kaymakam Güldoğan başkanlığındaki Salihli OTB toplantısında kararlar alındı - Son Dakika
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Kaymakam Güldoğan başkanlığındaki Salihli OTB toplantısında kararlar alındı

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Kaymakam Güldoğan başkanlığındaki Salihli OTB toplantısında kararlar alındı
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Salihli'de Tarıma Dayalı İhtisas OTB Yönetim Kurulu Toplantısı, Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı; gündemdeki konular değerlendirilip kararlar alındı. Modern tarım teknolojileri ile jeotermal enerjiyi birleştirmesi planlanan projenin bölge tarımına katkı sunması bekleniyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, gündemde yer alan konular ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu ve çeşitli kararlar alındı. Manisa ve Ege Bölgesi tarımına önemli katkı sağlaması hedeflenen Salihli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin, modern tarım teknolojileri ile jeotermal enerji kaynaklarını bir araya getirmesi planlanıyor.

İhracat odaklı üretimi desteklemesi, tarımsal üretimde verimliliği artırması ve bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırması hedeflenen projenin, Salihli'nin tarımsal potansiyeline önemli katkı sunması bekleniyor.

Toplantıda alınan kararların Salihli ve bölge tarımı adına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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