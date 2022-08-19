Kuaförlerde fiyat listesi güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuaförlerde fiyat listesi güncellendi

19.08.2022 16:00
Kuaförlerde fiyat listesi güncellendi

Kayseri'de erkek kuaförlerinin fiyat listesi güncellendi.

Kayseri'de erkek kuaförlerinin fiyat listesi güncellendi. Yapılan güncellemede çok büyük değişiklik olmadığını söyleyen Kuaför Mehmet Demirdoğan, "Masraflardan dolayı biz de fiyatlarda artış bekliyorduk" dedi.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından erkek kuaförlerinde saç, sakal kesimi ve bakım ücretleri güncellendi. Yeni fiyat listesine göre, saç kesimi 80 TL, saç-sakal kesimi 90 TL, saç-sakal kesimi, yıkama ve fön fiyatı ise 130 TL oldu. Kuaförlere gelen yeni fiyat lisesinden memnun kaldıklarını söyleyen kuaför Mehmet Demirdoğan, "Bizim işimiz insana verilen bir değer. Bu artış Kayseri esnafımızı rahatlatır inşallah. Berberler ve Kuaförler Odası tarafından bugün fiyatlarımız güncellendi. Biz bu artışı bekliyorduk. Bizimde masraflarımız oluyor. Berberler ve Kuaförler Odasına teşekkür ediyorum. Biz böyle bir fiyat artışını bekliyorduk. Çünkü her şey pahalandı. Onun için bence iyi oldu. Bizim Kayseri'de kuaförlük yapan esnaflarımızı rahatlatır inşallah. Bakıldığı zaman öyle afaki bir artış gelmedi. Normalde 70 TL'ye saç keserken, bugün 80 TL'ye kesiyoruz. Saç-sakal 100 TL iken, şimdi 130 TL oldu. İnsanlara bakarsan daha çok artış olmuş gibi görüyorlar ama bu iş bir emek. İnsana verilen bir değer. Biliyorsunuz saç-sakal birbirine karıştığında insanların nasıl olup da buradan güzelleşerek ayrıldıklarını. Sanata saygı olursa bizim aldığımız tarife başka mesleklere bakarak düşük. Ancak buna da şükür diyoruz" ifadelerini kullandı.

Tıraşa gelen Talha Enes ise, "Artışa maalesef diyoruz ama şu anda çok normal. Epeydir de artış olmuyordu. Bu artışı da bekliyorduk. Bence artış çok olmamış, olması gerektiği gibi artmış. Hatta artış biraz az" dedi.

Güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

-Saç-sakal kesimi, yıkama ve fön: 130 TL - Çocuk saçı kesme: 55 TL

-Saç-sakal kesimi: 90 TL -Saç boyama: 325 TL

-Saç kesimi: 70 TL -Bıyık boyama: 55 TL

-Modern saç kesimi: 80 TL -Sprey sıkma: 30 TL

-Sakal kesimi 45 TL -Damat tıraşı: 550 TL

-Modern sakal kesimi: 55 TL -Maske: 40 TL

-Saç kesimi, yıkama ve fön: 80 TL -Ağda: 40 TL

-Sakal kesimi yıkama ve fön: 65 TL -Jöle ile saç şekillendirme: 30 TL

-Saç yıkama, fön: 40 TL -Ense düzeltme: 40 TL

-Ense düzeltme: 40 TL -Jöle ile saça şekil verme: 30 TL - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Çiftçi Meclisi'nden Akay'a tam destek Çiftçi Meclisi'nden Akay'a tam destek Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kayseri, Kuaför, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuaförlerde fiyat listesi güncellendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:00:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kuaförlerde fiyat listesi güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement