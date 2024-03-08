Kayseri'de valilik öncülüğünde kurularak el emeği göz nuru ürünler üreten 38 kadın kooperatifi, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparken Vali Gökmen Çiçek, "Yılda 46 milyon benim için çok iyi bir rakam" dedi.
Kayseri Valiliği öncülüğünde il genelinde kurulan kadın kooperatifleri, ürettikleri ürünleri bir yandan vatandaşlara ulaştırırken diğer yandan yurt dışına da ihraç ediyor. Kadın kooperatiflerinin bu kadar hızlı yol kat etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gökmen Çiçek, şehirde bulunan 38 kooperatifin bir yılda 46 milyon TL ciro yaptığını söyledi. Vali Çiçek, "46 milyon TL'lik bir ciroya ulaştılar. Birçoğu sigortalı şekilde çalışıyor. Artık kadın kooperatifleriyle ilgili çok şükür sıkıntı kalmadı. İnanın ilk kuruluşta belediyelerin destekleri oldu, şu an hiç kimseye ihtiyaçları yok. Kendileri işi götürüyorlar. Çok ciddi siparişler alıyorlar, yurt dışına bile gönderenler var. Bugün tesiste kabak çekirdeği işleyip Tomarza'dan ciddi bir ürün çıktığını gördüm. Sarıoğlan'dan kamyonlarla çikolatanın yola çıktığını gördüm. Bunların hepsi beni çok mutlu ediyor. Şu an hiçbir şeye ihtiyacı olmadan kendini götürüyor. İçlerinde bazıları çok büyük başarılar elde ediyor. Çok fazla talep var. Şu an 38 ama her hafta kadın kooperatifi talebiyle karşılaşıyoruz. Bir kere yılda 46 milyon rakam benim için çok iyi bir rakam. Bu il merkezi için çok önemli olmayabilir, il merkezinde kadınlar zaten iş imkanı bulabiliyor ama Sarıoğlan'daki tek pastane kadın kooperatifinin pastanesi. Sarıoğlan'da çikolata üretiyorsun, 12 tane kadına iş veriyorsun. Sarıoğlan'da 12 tane sigortalı kadının çalışması ne kadar değerli. Kadın kooperatiflerinin işin gerçeği Kayseri'de bu kadar hızlı yol alabileceğini bilmiyordum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Ekonomi › Kayseri'de Kadın Kooperatifleri 1 Yılda 46 Milyon TL Ciro Yaptı - Son Dakika
Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigorta, en çok kaybettiren ise turizm oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri üreten bir firma, kadın işçilerin çoğunluğunu istihdam ederek üretimin her aşamasında görev almalarını sağlıyor. Firma sahibi, kadın işçilerin daha sadık, düzenli ve özverili çalıştığını belirtirken, üretim sayısının arttığını ve parça sayısının 300-350 bine çıktığını ifade etti. Kadın işçiler ise işlerinden memnun olduklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam leblebi ihracatının yüzde 48'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini belirtti. Denizli'nin leblebi ihracatında ülke çapında zirvede olduğunu ve ihracatın 2023 yılında yüzde 45 oranında artış göstererek 13,3 milyon dolara ulaştığını söyledi. Denizli leblebisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, leblebinin Denizli'nin mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve farklı tariflerle tüketiciye sunulduğunu belirtti.
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