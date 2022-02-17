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Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret

17.02.2022 16:36
Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret

Kayseri'de sanayiyi ve sanayiciyi destekleyen kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri'de sanayiyi ve sanayiciyi destekleyen kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, sanayicinin desteklenmesi ve üretimin artmasına yönelik ortak projeler yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil Akçadırcı, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Emre Erkahyaoğlu da yer aldı. Sanayiyi ve sanayiciyi destekleyen kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği ortak ziyarette devletin vermiş olduğu destekler ve bu desteklerle ilgili sanayicilerin bilgilendirilmesi, üretimin artırılmasına yönelik projeler gibi konularda ortak çalışmalar yapılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret
Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret
Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret

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Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Ticaret, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de kurum temsilcilerinden OSB'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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