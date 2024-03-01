Kayseri'de Ramazan öncesi pastırma fiyatları yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Ramazan öncesi pastırma fiyatları yükseliyor

Kayseri\'de Ramazan öncesi pastırma fiyatları yükseliyor

Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırmanın kilosu 750 TL'ye satılırken, dilimi ise 7.5 TL'ye geliyor. Pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşanırken, pastırmacılar uygun fiyatlarla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

01.03.2024 11:17  Güncelleme: 11:21
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Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırmanın kilosu 750 TL'den satılırken, dilimi ise 7.5 TL'ye geliyor.

"Pastırmanın başkenti" olarak bilinen Kayseri'de yaklaşan Ramazan öncesinde pastırma ve sucuk satışlarında artış yaşanıyor. Pastırmacı Hakkı Layık, "Ramazan için satışlarımız hızlı. Ramazan yaklaştığında da pastırma ve sucuk satışı zaten hızlanır. Kayseri'de pastırma ve sucuk kültürü çok ayrı bir yere sahiptir. O yüzden satışlarımız hızlı" dedi.

Fiyatların yüksek olmadığını kaydeden Layık, "Sosyal medyada görüyoruz. Pastırmanın dilimde 30-40 TL'ler bahsediyorlar. Onların asılsız olduğunu söylüyoruz. Bizim dilimlerimiz, 7 TL'ye tekamül ediyor. 7-8 TL gibi dilim satış fiyatlarımız değişir. Pastırmanın kilo fiyatını da 750 TL'ye satıyoruz. Fiyatlarımız uygun. O yüzden tepki tarzı şeyler almıyoruz. Hatta uygun sattığımız dahi söyleniyor. Pastırmamıza ve sucuğumuza çok yoğun bir ilgi var. Sucuğumuzun kilogram fiyatı 485 TL. Sucuğumuz çokta sevilen ve satılan bir sucuk. Vatandaşlarımıza Ramazan ayında uygun yedirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kayseri pastırmasının lezzetinin sırrını anlatan Hakkı Layık, "Kayseri pastırması 30 günde kurutularak, olgunlaşır. Güneşte kuruması özelliği ki bir de bizim Kayseri'mizin olmazsa olmazı gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı arasında 10 derece oynar. Gündüz tişörtle gezdiğiniz zaman hiçbir problem olmaz ama akşam 10 derece düştüğü için biraz daha üşürsünüz. Bunların hepsi pastırmanın yapımında bir etken. Vatandaşlar kendini ispatlamış firmaları tercih etsinler. Merdiven altı imalattan olduğu kadar uzak duralım. Et ve kıymanın kilogram fiyatları belli. Onun için kendini ispatlamış firmalardan alışveriş yapmak daha iyi olur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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