Kayseri'de Sıfır Atık Çalıştayı: 'Kültür Haline Getirmeliyiz' - Son Dakika
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Kayseri'de Sıfır Atık Çalıştayı: 'Kültür Haline Getirmeliyiz'

09.07.2026 16:39
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Kayseri'de düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda, sıfır atık hareketinin 81 ilde ve 193 ülkede yaygınlaştığı vurgulanırken, ortak akıl ve kültürle temiz şehirler inşa edilmesi hedefleniyor.

Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında Kayseri Çalıştayı Sonuç Konferansı düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, Sıfır Atık Vakfı tarafından, valilik himayelerinde, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan liderliğinde 2017 yılında başlatılan sıfır atık hareketinin Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu söyledi.

Şehirleri ilçe ilçe ve mahalle mahalle gezdiklerinin altını çizen Ağırbaş, "Şehirlerimizde ortak aklı, ortak bilinci hakim kılmak istiyoruz. Yönetişim modelleriyle beraber vatandaşımızla kol kola, omuz omuza daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha temiz şehirler inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda Kayseri bizim için önemli şehirlerden. Bugün Kayseri'nin geleceğine sahip çıkmak için hemşehrilerimizle bu konferansı düzenliyoruz." diye konuştu.

Ağırbaş, Kayseri Çalıştayı Sonuç Konferansı öncesinde Vali Gökmen Çiçek himayelerinde şehrin sorunlarının görüşüldüğünü dile getirdi.

"Biz sıfır atığı siyaset üstü görüyoruz"

Şehrin sorunlarını şehirdeki vatandaşlarla konuştuklarını anlatan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarımızın temsilcileri, siyasi temsilcilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri oradaydı. Bizler sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, kadınlarla, gençlerle şehirlere dair söz söylemek isteyen herkesle yol yürümek istiyoruz. Sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği hususu Türkiye'de 86 milyonu ilgilendiren ortak bir paydadır. Biz sıfır atığı siyaset üstü görüyoruz çünkü yaşadığımız şehirlerde o şehrin havası kirlendiğinde, o şehrin suyu kirlendiğinde veya o şehirde herhangi bir çevre felaketi olduğu zaman bütün hemşerilerimiz o felaketin faturasını beraber ödemek zorundadır."

"Sıfır atığı kültür haline getirmemiz lazım"

Sürdürülebilirliğin önemli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Sıfır atığı kültür haline getirmemiz lazım. Şayet sıfır atığı kültür haline getirebilirsek, bunu milletimize benimsetebilirsek, nesiller boyunca aktarılan bir süreci inşa etmiş oluruz. Farkındalık geçicidir. Üç ay, beş ay sonra unutulabilir ama kültür oluşturduğumuz zaman kültürün nesiller boyunca aktarılma gibi bir özelliği vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek de çalıştayın çok önemli olduğunu söyledi. Çalıştayda çok önemli raporların ortaya çıktığını anlatan Çiçek, sonuçları, tavsiyeleri ve özellikle bildirgeleri sonuna kadar takip edeceğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de küresel iklim değişikliğinin insan hayatını her alanda etkilediğini ve bu farkındalığa Türkiye'nin liderlik etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çalıştaya AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Sayın Bayar Özsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kayseri, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Sıfır Atık Çalıştayı: 'Kültür Haline Getirmeliyiz' - Son Dakika

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