Kayseri\'nin Eylül Dış Ticareti Değerlendirildi

Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan, Eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yalçın, "Türkiye'nin ihracatı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide yaşanan durgunluğun yansımaları gözlemlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan yeni desteklerin ihracatın artmasına katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Kayseri'nin Eylül ayı ihracat rakamlarına değinen Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2024 yılı Eylül ayında yapmış olduğu ihracat 313 milyon 712 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 2,5'lik bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Kayseri'nin Eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 4,1'lik artış sağlamıştır" diye konuştu.

Kayseri'nin Ocak-Eylül 2024 dönemindeki ihracatının 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Başkan Yalçın, "Şehrimizin ilk 9 aylık ihracatı 2 milyar 778 milyon 545 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 2023 yılı ilk 9 aylık ihracat rakamı olan 2 milyar 675 milyon 90 bin dolar seviyesini geride bırakmıştır" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin Eylül ayında gerçekleştirdiği ithalata da değinen Yalçın, "İthalat rakamımız Eylül 2024'te 112 milyon 808 bin dolar olmuştur. Eylül ayı ithalatımız bir önceki aya oranla yaklaşık yüzde 24,3'lük düşüş göstermiştir. Eylül ayı ithalat rakamı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 242'lik düşüş göstermiştir" dedi.

Kayseri'nin 2024 yılı ilk 9 aylık ithalat rakamının 1 milyar 149 milyon 724 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Yalçın, 2023 yılı ilk 9 ayı ithalat rakamının ise 1 milyar 251 milyon 538 bin dolar olduğu kaydetti. Başkan Mehmet Yalçın açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İhracat Akademisi ve yakında uygulamaya başlayacak olan e-Kolay İhracat Platformu gibi gelişmeler bizleri memnun etmektedir. Geçmiş yıllarda yüzde 80 seviyelerinde uygulanan ihracat bedellerinin Merkez Bankasına satış yükümlülüğünün yüzde 30'a indirilmesi sevindiricidir. Kurumlar vergisi oranının ihracatçılarımız için 5 puan aşağı çekilerek yüzde 20 seviyesine getirilmesi önemli bir adım olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçileceği haberi moral olmuştur. Eximbank'ın sermayesini 21,9 milyar lira artırılarak 35,7 miyar liraya yükselmesi, reeskont kredilerinin günlük limitinin 4 milyar liraya yükseltilmesi ihracatçılarımızı için önemlidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan yeni desteklerin ihracatın artmasına katkı sunacağına inanıyoruz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracatın artışı için sanayicilerimize güçlü desteklerin sürmesi en büyük beklentimizdir."

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda, büyük gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ