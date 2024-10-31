Kayseri'nin Eylül İhracatı %4,18 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin Eylül İhracatı %4,18 Arttı

Kayseri\'nin Eylül İhracatı %4,18 Arttı

Kayseri'nin Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %4,18 artışla 313 milyon dolara ulaştı.

31.10.2024 14:41
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin Eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,18 oranında artarak, 313 milyon 712 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Eylül ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Eylül ayı ihracatımız geçen yılın eylül ayına göre yüzde 4,18 oranında artarak, 313 milyon 712 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre 2,51 gibi az bir düşüş olsa da, 2024 yılının ilk 9 ayındaki toplam ihracatımız geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 3,87 oranında artarak, 2 milyar 778 milyon 544 bin dolara ulaştı" dedi. Ağustos ayında Kayseri'den 147 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci; en fazla ihracat yapan sektörlerin il üç sırasında, mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve ABD olarak sıraladı.

Küresel bazda yaşanan ekonomik zorlukların ve jeopolitik gerilimlerin ülkemizi etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci; "Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar küresel bazdaki sıkıntılarla da birleşince, bu durum sanayicilerimize olumsuz yansıyor. Bu olumsuz tablonun önümüzdeki yıl da devam etmesi muhtemel görünüyor. Enflasyonun ve faizlerin çok yüksek seyrettiği bu dönemde, sanayiciler olarak en büyük beklentimiz sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması yönünde. Bu süreçte kaybettiklerimizi önümüzde dönemlerde kazanmak ve firmalarımızın rekabet güçlerini korumak adına, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konulara ağırlık vermeliyiz. Türkiye'de sanayi sektörü, yıllardır ekonomik büyümenin en önemli aktörü ve lokomotifi olmuştur. İnşallah hep birlikte daha fazla gayret ederek, ülkemizi büyütmeye, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen üstün gayret ve emeklerinden dolayı tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Eylül İhracatı %4,18 Arttı - Son Dakika

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