Kayseri OSB Başkanı: Üretim Karargahıyız

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayseri OSB'nin alan büyüklüğü, fabrika sayısı ve işletme çeşitliliği açısından Türkiye'nin önde gelen OSB'leri arasında bulunduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, Kayseri'nin ihracatının büyük bir bölümünün Kayseri OSB'den yapıldığına dikkati çekti. Kayseri OSB'nin eskisinden daha güçlü bir yapıda bulunduğunu ifade eden Başkan Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamalara ilişkin çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

1 yılda yaklaşık 600 fabrika ruhsat aldı

Özellikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda attıkları adımların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Başkan Yalçın, 1 yıl gibi bir sürede yaklaşık 600 sanayicinin ruhsatlarına kavuştuğu ve ruhsat sahibi fabrika sayısının 850'ye ulaştığını söyledi. Bu sayıyı kısa sürede tüm Kayseri OSB'yi kapsayacak hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sürece ilişkin ortaya koyduğu normlar çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Yalçın, yoğun emekleri için Ruhsat-Proje Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlere teşekkürlerini iletti ve çalışmalarının aynı başarıyla sürmesini diledi.

"Cumhurbaşkanımız her zaman bizlerin yanında"

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişim ve dönüşümü takip ettiklerinin altını çizen Başkan Mehmet Yalçın, "Küresel boyutta yaşanan dönüşüm, ticaret ve ihracattaki değişim sanayicilerimizi etkilemektedir. Sanayicilerimizin bu dönüşüm ve değişim ekseninde yaşadıkları zorluklar da bulunmaktadır. Bu zorluklara ilişkin her fırsatta ve zeminde görüşlerimizi açıklıyoruz. Aldığımız geri dönüşler ve gözlemlerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetimizin sanayicimizin her zaman yanında olacaklarına olan inancımızı da pekiştirmektedir. Sanayicilerimizin desteklenmesi noktasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Kayseri OSB Türkiye'de öncü

Belli başlı sektörlerde kümelenmenin mevcut olduğu Kayseri OSB'nin özellikle mobilya ve çelik kapı sektörlerinde Türkiye'nin lideri konumunda bulunduğuna değinen Başkan Yalçın, Türkiye Yüzyılı'na doğru emin adımlarla ilerlenen bugünlerde yeni sektörlere de yönelmenin gerekliliğini işaret etti. Başkan Yalçın, savunma sanayi başta olmak üzerde bilişim ve inovasyonun ön planda olduğu sektörlere yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

"Bakanımız Elitaş çok haklı: Kayseri OSB üretim karargahıdır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın, Kayseri OSB'yi Türkiye Yüzyılı'nın önemli üretim karargahlarından biri olarak tanımladığını ve bunda da oldukça haklı olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Enerji koridorları, yapay zeka, kritik teknolojiler, siber güvenlik ve ticaret yolları uluslararası rekabetin yeni alanlarını oluşturmaktadır. Türkiye ve dolayısıyla Kayseri bu büyük dönüşümün yalnızca tribünde bekleyen bir izleyicisi olamaz. Sanayicilerimiz, dün olduğu gibi yarın da dünyadaki ticaret ve üretim yarışında ön sıralarda olmak zorundadır" diye konuştu.

"Sanayicilerimiz yeni limanlara rotayı kırmalı"

Başkan Yalçın, "Dünya değişiyor. Uluslararası dengeler değişiyor. Teknoloji, enerji, ticaret ve güvenlik anlayışı yeniden şekilleniyor. Böylesine tarihi bir dönüşüm yaşanırken sanayiciler olarak kendimizi yeniden konumlandırmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Kayseri OSB olarak, yeni düzende nerede olmamız gerektiği düşünüyor ve planlıyoruz. Sanayicilerimizin de yeni limanlara doğru rotayı kırma zamanı gelmiştir" dedi.

"Sanayicimizin taleplerini aktarıyoruz"

Yaptıkları çalışmalara ve sanayicilerin taleplerine ilişkin zaman zaman devlet büyükleriyle bir araya geldiklerine de değinen Başkan Yalçın, "Sanayicilerimizin taleplerinin ilgili bakanlıklarda ve hükümetimizde karşılık bulabilmesi ve çözüm yolları için adımlar atılması bakımından çeşitli ziyaretlerde bulunmaktayız. Sanayicilerimizin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen ve çözüm noktasında ellerinden gelenden fazlasını yapan AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Milletvekillerimiz ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Geride bıraktıkları 4 yıllık dönemde Kayseri OSB Sanayicisinin önünün açılması adına önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan Yalçın, yeni dönemdeki hizmetlerin de sanayicilerin talepleri doğrultusunda şekillenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ