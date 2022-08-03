Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Ticaret Borsası

03.08.2022 15:31
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,556,60
ArpaKg5,805,81

Kabak çekirdeği (yerli)Kg45,0060,00
SucukKg141,50181,50
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç, TMO Kayseri Başmüdürlüğü'nü ziyaret etti Başkan Büyükkılıç, TMO Kayseri Başmüdürlüğü'nü ziyaret etti Kayseri'de aspire kardeş 'kanola' geliyor Kayseri'de aspire kardeş 'kanola' geliyor
Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:31:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement