KTO'da 'E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı' düzenlendi - Son Dakika
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KTO'da 'E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı' düzenlendi

07.09.2022 11:05
KTO'da 'E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı' düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası tarafından 'E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı' düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası tarafından 'E-Ticaret ve E- İhracat Konferansı' düzenlendi. Konferansta konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünyanın en kıymetli iş arazisi olan internet avuçlarımızın içerisinde" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen programa KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.

Dijital dünyada şirketlerin nerede konumlanacaklarını iyi bilmesi gerektiğini söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Artık gelişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz hem de çok hızlı. Bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsak, bizler iş dünyasının temsilcileri olarak rekabet dünyasında istediğimiz pazardan payımızı alamayız ve yok olmaya da mahkumuz. O yüzden bu dünyanın içerisinde de şirketlerimizin iş yapabilme kabiliyetlerini ve nerede konumlanabileceklerini iyi hesaplamamız lazım. KTO olarak biz 2018 yılında göreve geldiğimizde ilk günden bu güne kadar da e-ticaret üzerine onlarca program yaptık. İlk gün geldiğimizde biz 3 şey söylemiştik. Dijitalleşmenin çok önemli olduğunu ve dijitalleşmenin, iş insanlarımızın, kobilerimizin mutlaka dijital platformda olması gerektiğinden bahsetmiştik. Mutlaka kurumsallaşmalı ve markalaşmalı ve bu dijital dünyaya da kurumsallaşma ve markalaşma ile pastadan payını alacağından bahsettik. Bu değişimlerin içerisinde arkasından hemen pandemi geldi ve e-ticaret pandemi ile birlikte anılsa da ben hep şunu söylüyorum, pandemi e-ticaretin zirve yaptığı dönem olarak tarihe not düşecek" dedi.

Gülsoy, her şeye internet üzerinden ulaşılabildiğini ve internetin dünyanın en kıymetli arazisi olduğunu söyleyerek, "Gelişen, değişen ve çok hızlı dönüşen bir dünyanın da nereye gideceğini artık tahmin etmek de zor oldu. O yüzden de çağa ayak uydurmak diyoruz. Her şeyin internet olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnternet artık hayatımızda, evimizde ve en basitinden avucumuzun içerisinde. Dünyanın da en kıymetli arazisi de bizim avucumuzun içerisinde. Her şeye buradan ulaşabiliyoruz. Onun için e-ticarette şimdi baktığımızda 5G'yi konuşuyoruz, robotları konuşuyoruz. Bu yüzden artık bizim bu çağa ayak uydurmamız lazım. O yüzden şirketlerimizin, iş yerlerimizin de bu değişen dünyada yerlerini alması gerektiğini ve nasıl konumlanmaları gerektiğini de iyi hesaplaması lazım. Artık bütün dünyayı da müşteri olarak görmemiz lazım. Bu yüzden yeni pazarlar bulabilme ihtimali çok yüksek. Bugün verilecek panelde katılımcılarımızın en üst düzeyde faydalanmalarını arzu ediyoruz. KTO olarak iş dünyasının önünü açmak ve rekabet dünyasında katılımcıların yerini alabilmesi için bu tür konferansları düzenliyoruz. İnşallah güzel bir konferans olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat konusunda panel yapıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO'da 'E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

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