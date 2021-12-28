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KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık" - Son Dakika

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık"

28.12.2021 12:06
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "İş dünyasının piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir dizi tedbir açıklandı. Yapılan açıklama, piyasalara pozitif bir etkide bulundu. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ve olağan dışı yükselişlerin önüne geçilmiş oldu. Açıklanan tedbirleri olumlu karşılıyor, Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz" dedi.

KAYSO Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Abidin Özkaya yaptı. Döviz kurlarındaki beklentilerin üzerindeki artışların moral bozukluğuna yol açtığını ancak alınan tedbirlerle rahatlama sağlandığını kaydeden Özkaya; "Çok hareketli bir yılı geride bırakıyoruz. Pandeminin dünya ve Türk ekonomisi üzerinde oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen ALLAH'a şükürler olsun ülkemiz yüzde 10 gibi bir büyüme rakamıyla kapatacak. İhracat modelli bu büyümede en büyük pay üreticilerimizindir. Ancak son dönemde Kasım ve Aralık aylarında döviz kurlarındaki beklentilerin üzerinde oluşan ciddi artışlar toplumun tüm kesintilerinde moral bozukluğuna sebebiyet vermiş, herkesin üzerinde tereddütler oluşturmuştur. Son alınan kararlarla bir rahatlama sağlanmış ve öngörülebilirlik artmıştır. Bir ABD Doları'nın 17-18 lira seviyesine çıkmasıyla oluşan ortamın ülkemiz ekonomisi için kaldırılabilir bir yük olmadığı gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. Yapılan müdahalenin yerinde olduğu ve desteklenmesi kanaatindeyim" dedi.

Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek; "Hepimizin bildiği gibi Erciyes Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayını aldı. Üstün başarılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış hocamız başta olmak üzere Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamıza ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Aşının ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2021 yılının zor bir yıl olduğunu hep birlikte birçok siyasi ve ekonomik gelişmelere tanıklık ettiklerini kaydeden Büyüksimitci; "Hammadde ve konteyner fiyatlarındaki artışlar, yüksek enerji maliyetleri, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılması ve kurdaki aşırı oynaklık sanayiciler olarak bizleri son derece zorladı. Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık. Pandeminin başından bu yana üst üste 5 çeyrektir büyüyen ekonomimiz, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde de yüzde 7,4 büyüdü. 2020 yılını 1,8 büyüme ile kapatmıştık, inşallah 2021 yılını da yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen yüzde 9-10 civarında bir büyüme ile kapatacağız. Bu büyümeyi de hükümet ve özel sektör birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf tutulması bizleri oldukça memnun etmiştir"

Asgari ücretin çalışanlar ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Büyüksimitci; "Yeni asgari ücrete 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Çalışanlarımız ve iş dünyamıza hayırlı olsun. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın çalışanlarımızın enflasyon karşısındaki kayıplarını nispeten telafi edeceğine inanıyorum. Geçen ay konuşmuştuk, taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf tutulması bizleri oldukça memnun etmiştir. Bu uygulama işveren üzerindeki maliyet yükünü bir nebzede olsa hafifletecektir. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin de alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirlerin piyasaya pozitif etkisi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyüksimitci; "İş dünyasının piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir dizi tedbir açıklandı. Yapılan açıklama, piyasalara pozitif bir etkide bulundu. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ve olağan dışı yükselişlerin önüne geçilmiş oldu. Açıklanan tedbirleri olumlu karşılıyor, Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz" dedi.

Meclis toplantısında emekli olan Genel Sekreter Nihat Molu'ya Büyüksimitci ve Özkaya tarafından plaket takdim edildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oylandı. - KAYSERİ

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık

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Kayseri Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık" - Son Dakika
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