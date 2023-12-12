Kazakistan\'da KOBİ\'lerin Ekonomideki Payı Yüzde 36\'yı Aştı

Kazakistan'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ekonomideki payı yüzde 36'yı aştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da yılın en iyi yerel üreticilerinin ödüllendirildiği "Altın Sapa" törenine katıldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ülkede iş dünyasının dinamik bir şekilde geliştiğine dikkati çekti.

Bunun için devletin gerekli koşulları sağlamaya devam ettiğini kaydeden Tokayev, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gayrisafi yurt içi hasılasındaki payı yüzde 36'yı aştı. Bu gerçekten yüksek bir rakam. KOBİ'lerde çalışan kişi sayısı ise 4,3 milyona ulaştı ve bu ülkede çalışma çağındakilerin yüzde 45'ini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Tokayev, 2029 yılına doğru ulusal ekonominin hacmini ikiye katlayarak 450 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek "Bu hedef boş fantezi değil, hükümetin dikkatle hesapladığı bir eylem planıdır." dedi.

Kazakistan nüfusunun 20 milyona ulaştığını hatırlatan Tokayev, bunun tüm ülkeye ilham veren tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Tokayev, halkın manevi dünyasının da zenginleştiğini anlatarak "Kültür ve sanat alanı büyük şehirler kadar kırsal kesimlerde de canlanıyor. İnsanlarımız tiyatro bileti bulamıyor. Bunun yanı sıra özellikle gençlerimiz arasında yaratıcı endüstri sektörü hızla gelişiyor, bu kayda değer bir süreç." diye konuştu.