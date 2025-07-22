Kazancı Holding'den Kuzey Makedonya'ya 1 Milyar Euro Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kazancı Holding'den Kuzey Makedonya'ya 1 Milyar Euro Yatırım

Kazancı Holding\'den Kuzey Makedonya\'ya 1 Milyar Euro Yatırım
22.07.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazancı Holding, Kuzey Makedonya'da enerji altyapısını güçlendirecek 1 milyar euroluk yatırım yaptı.

Kazancı Holding, Kuzey Makedonya'da enerji altyapısını güçlendirecek, hava kirliliğini azaltacak ve enerji maliyetlerini düşürecek 1 milyar euroluk stratejik bir yatırım için Kuzey Makedonya Hükümeti ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Kazancı Holding, Kuzey Makedonya'da enerji altyapısını güçlendirecek, hava kirliliğini azaltacak ve enerji maliyetlerini düşürecek 1 milyar euroluk stratejik bir yatırım için Kuzey Makedonya Hükümeti ile mutabakat zaptı imzaladı. Aksa Grup şirketleri tarafından hayata geçirilmesi hedeflenen bu yatırım, ülkenin enerji ihtiyacına çözüm sunmayı ve çevre dostu dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ile Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mitskoski'nin liderliğinde gerçekleştirilen törenle imza altına alınan bu anlaşma, uzun süredir devam eden yapıcı diyalog ve odaklı müzakerelerin somut bir sonucunu temsil ediyor.

"Enerjiye erişim kolaylaşacak, hava kirliliği azalacak"

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mitskoski imza töreninde yaptığı konuşmada, "Kazancı Holding ile doğal gaz ve ısıtma altyapısını genişletecek büyük bir projeyi görüşerek, oldukça uygun koşullarda bir ikincil ağ kurulması konusunda anlaşmaya vardık. Proje, ikincil doğal gaz ve ısıtma ağlarının yanı sıra kojenerasyon santrallerini de kapsıyor. Bu yatırım, halkımızın enerjiye daha uygun fiyatlarla erişmesini sağlayacak ve hava kirliliği ile mücadelede önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

1 milyar euroyu aşan yatırım, çok boyutlu dönüşüm sağlayacak

İmza töreninde konuşan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, "Birkaç yıl süren görüşmelerin ardından, Ekselansları Başbakan Mitskoski liderliğindeki Kuzey Makedonya Hükümeti ile yapıcı ve odaklanmış bir diyalog yolu bulduğumuzu ve bugün bu önemli mutabakatı imza altına aldığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje, enerji sektöründe stratejik ortaklık geliştirme adına önemli ve cesaret verici bir adımı temsil ediyor" dedi.

Projenin halihazırda kapsamlı bir planlama aşamasında olduğunu belirten Kazancı, "Önümüzdeki dönemde teknik, ekonomik ve çevresel uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere fizibilite çalışmalarımıza başlayacağız. Elektrik üretiminde yeni kapasitelerin geliştirilmesini, doğal gaz dağıtım şebekesinin inşasını ve arz güvenliğinin sağlanmasını kapsayan bu yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım, yalnızca Kuzey Makedonya'nın değil, aynı zamanda Balkanlar'ın enerji istikrarına da katkı sağlayacak. Kuzey Makedonya'yı bu doğrultuda, bölgesel enerji iş birliğimizi güçlendirmemizi sağlayacak stratejik bir merkez olarak görüyoruz" diye konuştu.

Çevresel fayda, ekonomik katkı ve sosyal dönüşüm hedefleniyor

Kazancı ayrıca, bu yatırımla birlikte doğal gazın hane halkına ulaştırılmasını sağlayacak altyapının kurulacağını ve çevreci çözümlerle hava kirliliğiyle mücadelenin güçleneceğini vurgulayarak, "Enerji maliyetlerini düşürmenin ötesinde, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma odaklı yaklaşımımızı Kuzey Makedonya'ya taşımaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Makedonya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazancı Holding'den Kuzey Makedonya'ya 1 Milyar Euro Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek

15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
22:06
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21:39
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
21:16
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
21:00
Fenerbahçe’de Granit Xhaka için yeni hamle Rakip Sunderland
Fenerbahçe'de Granit Xhaka için yeni hamle! Rakip Sunderland
20:52
Trabzonspor’a transfer olmayan Saul Niguez’in yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu
20:51
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul Tarih belli oldu
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 16:10:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kazancı Holding'den Kuzey Makedonya'ya 1 Milyar Euro Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.