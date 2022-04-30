Kazdağları'nın eteklerinde enginar hasadı başladı - Son Dakika
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Kazdağları'nın eteklerinde enginar hasadı başladı

30.04.2022 09:38
Kazdağları'nın eteklerinde enginar hasadı başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen enginarların hasadı başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen enginarların hasadı başladı.

Kazdağları eteklerinde yaklaşık 100 dönümlük bir alanda Sakız, Bayrampaşa ve İspanyol enginarı hasadı başladı. Kazdağları eteklerindeki verimli ovalarda, temiz sularda ve kaliteli bir havada yetişen enginarların kalitesinin tartışılmaz olduğunu ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker "Üreticimize bereketli olsun. Bugüne ovamızda yetişen enginar bahçesini gezerek başladık. Mevsimsel olarak tüketilebilecek en güzel sebzelerin başında gelen yerli enginarımız aynı zamanda sağlık açısından da karaciğer dostu olduğunu unutmayalım" dedi. Bölgede üretilen enginarlar özellikle Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde pazar buluyor. - BALIKESİR

Kazdağları'nın eteklerinde enginar hasadı başladı
Kazdağları'nın eteklerinde enginar hasadı başladı
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Bayrampaşa, Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kazdağları'nın eteklerinde enginar hasadı başladı - Son Dakika


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