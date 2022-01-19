Kendi kendine yeten evlere ilgi arttı

Pandemi ve şehir hayatının zorluğu nedeniyle kendi kendine yeten evlere ilgi artarken, bazı ev sahipleri güneş panelleri kurup kendi elektriğini de üretiyor.

Pandemide doğaya artan ilgi, home office çalışma düzeni, şehirlerde artan yaşam maliyetleri... Birçok insan artık büyükşehirlerde yaşamaktansa çevre ilçelerden arsa alıp merkezden uzaklaşmak istiyor. Kimi arsasına yaptırdığı bungolov evde boş zamanlarını geçirmek, kimi ise ailesine yetecek kadar tarım yapmayı hedefliyor. Kendi kendine yeten evlere ilgi artarken bazı ev sahipleri güneş panelleri kurup, kendi elektriğini de üretmeye başladı. Artan ilgi nedeniyle fiyatların katlandığı İstanbul çevresinde yeni bir yaşam alanı kurmak için ortalama 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir bütçenin gözden çıkarılması gerekiyor. Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pandemiyle arttı

Tarım yapmak, hobilerini gerçekleştirmek isteyenlerin sayısının pandemi döneminde fazlasıyla arttığını aktaran Gülcan Altınay, "İnsanlar evlerden sıkıldığı için biz nasıl bir yaşam alanı içerisinde mutlu olabilirizi düşündüler. O nedenle de bir şeyler ekebilecekleri, çocukların bahçede rahatça oynayabileceği, bazen mangal yapabilecekleri yer arayışlarına girdiler. Kimisi arsa alıp içine ev yapmayı isterken bununla uğraşamam diye düşünenler ise bahçeli konutlara yöneldi" dedi.

İstanbul çevresi revaçta

Özellikle İstanbul çevre ilçelerine talebin yoğunlaştığına dikkat çeken Altınay, "Çatalca, Silivri hattında daha çok talep vardı. Ama bütçesi yetmeyenler bu sefer Tekirdağ'da Çerkezköy, Kapaklı ve Saray hattını tercih etti" diye konuştu.

1 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Bölgelere göre fiyatlar hakkında da bilgi veren Altınay, "Çatalca ve Silivri tarafında arsa almak isteyenler yaklaşık 400-500 metrekaredeki bir arsayı yaklaşık 700 bin TL civarında alabilir. Bin metrekareye istiyorum derse 1 milyon TL'nin üzerine çıkması gerekir. İçinde evi de olsun hazır bir düzen olsun, kurulu bir bahçesi olsun isteniyorsa da minimum 2 milyon TL bütçeye sahip olunmalı. Tekirdağ'da ise 500 metrekare alanında bir arsayı yaklaşık 400-500 bin TL'ye alabiliyorsunuz. 800-1000 metrekare civarındaki bir arsayı almak istiyorsanız da 600-800 bin TL'ye çıkılmalı. Ama köylere gideceğim diyorsanız bu rakam biraz daha aşağıya düşebiliyor. İçinde yapı olsun, köyde olsun, köyde yaşam istiyorum diyenler de artık 1 milyon TL'nin üzerine çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü artık yer kalmadı. Kalmadığı için fiyatlar hep yükseliyor. Genelde insanlar bulamadıkları için arsayı alıp kendileri yapmayı tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Ayrıntılara dikkat edin"

Arsa alırken dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunuyor. Yatırım yapmayı düşünenler için Altınay, "Eğer böyle bir yatırım yapacaksanız, böyle bir yer alacaksanız alacağınız yerin tapu da niteliğine bakmanız gerekiyor önce. Yani niteliği arsa mı tarla mı? Eğer tarlaysa buraya kesinlikle bir yapı yapamazsınız. Sadece ekim, biçim işi yaparsanız. Hem hobi bahçesi olarak kullanacağım, bir şey ekeceğim hem de kalacağım buraya bir yapı yapacağım diyorsanız her şey resmi olacak. Elektrik, su, doğal gaz abonelikleri olacak. İmarlı ve ifrazlı bir arsa olması gerekiyor. Bunları ben bilmiyorum, bu konuda desteğe ihtiyacım var diyorsanız kesinlikle profesyonel bir gayrimenkul danışmanından destek almalılar" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL