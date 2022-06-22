Kent ekonomisine büyük katkı: Tohumdan ağaca kadar her şeyi belediye üretiyor - Son Dakika
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Kent ekonomisine büyük katkı: Tohumdan ağaca kadar her şeyi belediye üretiyor

22.06.2022 12:30

Tekirdağ'da şehrin ekonomisine katkı sağlamak ve öz kaynakları verimli kullanmak isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarlalarda tohumdan ağaca kadar her şeyi yetiştiriyor.

Tekirdağ'da şehrin ekonomisine katkı sağlamak ve öz kaynakları verimli kullanmak isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarlalarda tohumdan ağaca kadar her şeyi yetiştiriyor.

Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hem şehirde yaşayan vatandaşların bütçesine katkı sunmak hem de kamu kaynaklarını verimli kullanarak şehrin ekonomisine değer kazandırmak amacıyla başlatılan "Seracılıkta Kadın Eli Projesi" büyük ilgi gördü.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin yapılan hizmetleri basın mensuplarına tanıttığı program çerçevesinde belediye fidanlığı hakkında bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Burası bizim fidanlığımız. Şehri güzelleştirmek için kullandığımız çiçeklerin yetiştirildiği alan. Burasını da inşallah yıl sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. İçeride 5-6 aylık daha işimiz var. Burası sadece Süleymanpaşa Belediyesi'nin fidanlığı değil; aynı zamanda ata tohumlarının yetiştirildiği, hobi amaçlı yapılacak minik faaliyetlerin, özellikle çocukların katılacağı faaliyetlerin yürütüleceği, üzüm çeşitlerimizin sergilendiği, meyve ve çiçek bahçeleriyle süslenen bir alan. Ayrıca burası Kadem, Trakya Kalkınma Ajansı, Tarım İl Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün ortak projesi olan Seracılıkta Kadın Eli alanı. Yani burası birçok amacı içinde barındıran 120 dönüm arazi içerisinde yaptığımız bir proje. Bize ciddi bir zaman ve maliyeti var. Amma velakin bu iş bittikten sonra bu şehrin, özellikle belediyelerin birçok ihtiyacını karşılayabilecek. Yani şu gördüğünüz fidanları parayla alamazsınız. Kendi fidanlarınızı yetiştirdiğiniz, kendi ağaçlarınızı üreterek şehri yeşillendirdiğiniz bir alan. Aynı zamanda da çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir alan. Tohumlarımız çok eski, ata tohumları. Bunun içerisinde kavun, karpuz, patlıcan var" dedi.

Proje alanında çevre düzenlemesiyle çeşitli piknik alanlarının da yapılacağını ifade eden Yüksel, "Oyun parklarıyla ve yeşillendirilmiş alanlarıyla birlikte vatandaşlarımızın çok güzel vakit geçirebileceği, sabah kahvaltısını yapabileceği, çocukların rahatlıkla koşup oynayabileceği bir alan haline geliyor burası. Özellikle lavantalar seneye büyüdüğünde, çilek bahçeleri ve üzümler büyüdüğünde burası harika bir yer olacak. Yıl sonuna doğru da burayı bitirmiş olacağız. Bu gördüğünüz alan arka tarafa kadar sera. Bu arada kadınların eğitimleri de devam ediyor. Ondan sonra Bismillah diyeceğiz" dedi.

Gezi esnasında bilgilendirme yapan Yüksel, "Bu ağaçları dışarıdan almadığınızda belediyenin kasasında ciddi bir para kalıyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz burası hayata geçtiğinde, tam anlamıyla hayata geçtiğinde kendi fidemizi üreterek 3 yıl sonra, 5 yıl sonra gerekirse fazlasını satmak. Biliyorsunuz Tarım A.Ş diye şirket de kurduk. Bu gördüğünüz ürünler de aşevimizde kullandığımız ürünler" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kent ekonomisine büyük katkı: Tohumdan ağaca kadar her şeyi belediye üretiyor - Son Dakika

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