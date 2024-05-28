Kepez Belediyesi Geçici Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kepez Belediyesi Geçici Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışı Başladı

Kepez Belediyesi Geçici Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışı Başladı

Kepez Belediyesi, Çamlıca Mahallesi'nde kurduğu geçici canlı hayvan pazarında kurbanlık satışına başladı. Pazar alanında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrı satış yerleri oluşturuldu. Pazar, Kurban Bayramı'nın sonuna kadar hizmet verecek.

28.05.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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Kepez Belediyesinin, Çamlıca Mahallesi'nde kurduğu geçici canlı hayvan pazarında kurbanlık satışı başladı.

Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı ilçenin iki noktasında canlı hayvan pazarı kurdu. Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi'nde büyükbaş hayvan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise küçükbaş hayvan satış yeri oluşturuldu. Satış yerleri, Kepez Belediye Başkan Vekili Refik Emre Altekin'in onayı ve encümen kararıyla belirlendi. Çamlıca hayvan pazarında satışlar başlarken, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan satış yeri ise önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Kepez Belediyesi, besicilere tahsis etmeden önce pazar yerlerinin yol, zemin ve sosyal tesislerinin bakım ve onarımını yaptı. Daha sonra geçici hayvan pazarı, Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen besici esnafına tahsis edildi. Büyükbaş hayvan üreticilerinin, çadırlarını kurduğu pazar alanına hayvanlarını getirmesinin ardından kurbanlık satışları başladı.

Çamlıca Mahallesi'ne bin 500 büyükbaş kapasiteli pazar

Geçici canlı hayvan pazarları, Kurban Bayramı'nın sonuna kadar hizmet verecek. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, Çamlıca Mahallesi'nde kurulan yaklaşık bin 500 büyükbaş hayvan kapasiteli satış yerine yoğun ilgi gösteriyor. Pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı fiyat pazarlıkları yaşanıyor. Pazarda, büyükbaş hayvanlar, kilosuna göre, 100 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Vekil Altekin: "Gerekli hazırlıkları yaptık"

Kepez Belediye Başkan Vekili Refik Emre Altekin de açıklamasında vatandaşlar ile yurdun değişik şehirlerinden gelen besici esnafının alışverişlerini sağlıklı ve sorunsuz bir ortamda yapabilmesi amacıyla pazar yerlerinde gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların ve esnafının taleplerinin karşılanması amacıyla pazar alanlarında zabıta ekibi görevlendirdiklerini aktaran Başkan Vekili Altekin, "Besicilerimizin, su ve elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Satış yerlerinin ilaçlamasını Büyükşehir Belediyemizle yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de, pazar alanı ile çadırların rutin temizliğini gerçekleştiriyor. Yurdumuzun dört bir yanından gelen besicilerimize, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza bereketli, kazançlı bir bayram alışverişi dönemi diliyorum."

Besicilerin ihtiyaçları karşılanıyor

İl dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanlarında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümler bulunuyor. Kurbanlık satış yerlerinde zabıta noktası, mescit, market, lokanta, banyo ve dinlenme bölümlerinden oluşan prefabrik yapılar ile otopark alanı ve farklı noktalara kurulan tuvaletler yer alıyor.

Başkan Kocagöz'den "Canlı Hayvan Borsası" projesi

Kepez Belediyesi, geçici hayvan satış yerlerini, canlı hayvan borsası projesiyle daha kurumsal ve modern hale getirmeyi planlıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ilçeye vaat ettiği 107 proje arasında 'Canlı Hayvan Borsası' da yer alıyor. Bu projeyle ilçedeki yerel hayvancık sektörünün desteklenmesi ve canlı hayvan ticaretinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında hayvan satışları ve alımları için düzenlenmiş, modern ve hijyenik koşullara sahip bir pazar alanı oluşturulması planlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Geçici Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışı Başladı - Son Dakika
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