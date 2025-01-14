Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 150 İş Arayanı Firmalarla Buluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 150 İş Arayanı Firmalarla Buluşturdu

Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 150 İş Arayanı Firmalarla Buluşturdu

Kepez Belediyesi, düzenlediği 'Kariyer Günleri' kapsamında PVC pencere üretim firması ile iş arayan 150 kişiyi bir araya getirdi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan toplu mülakata, vasıflı ve vasıfsız üretim personeli ile teknik pozisyonlar için çok sayıda aday katıldı.

14.01.2025 17:52  Güncelleme: 17:57
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Kepez Belediyesi, 'Kariyer Günleri' kapsamında iş arayan 150 kişiyi PVC pencere üretim firması ile buluşturdu.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu mülakata, Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'ne başvuruda bulunan ve firmanın belirlediği kriterlere uygun adaylar katıldı. Üretim personeli (vasıflı, vasıfsız, 18-45 yaş arası), elektrik-elektronik teknisyeni ve teknikeri, kaynakçı, forklift operatörü, mekanik bakım teknisyeni ve tekniker pozisyonları için yapılan mülakatlara iş arayanlar yoğun ilgi gösterdi.

Kariyer buluşmaları

Kepez Belediyesi, 'Kariyer Günleri' kapsamında geçtiğimiz haftalarda iş arayanları mobilya bileşenleri ve parke sektörü, engelli bireyleri 86 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan zincir market ve 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde yer alan enerji firması ile buluşturmuştu. Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 'Kariyer Günleri', iş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getirerek istihdama önemli katkı sağlıyor. Kepez Belediyesi'nin bu hizmeti ile iş arayanlar kapı kapı dolaşmak zorunda kalmazken, işverenler de kriterlerine uygun çalışanlara daha hızlı ulaşma imkanı buluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 150 İş Arayanı Firmalarla Buluşturdu - Son Dakika

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