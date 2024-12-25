Kepez Belediyesi'nden Kariyer Günü: CW Enerji ile İş Arayanları Buluşturuyor

Ekonomi

Kepez Belediyesi, Kariyer Günü kapsamında iş arayanları 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 177'nci sırada yerini alan CW Enerji ile buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanları yine Türkiye'nin önde gelen firmaları ile bir araya getiriyor. Bu kapsamda; 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 177'nci sırada yerini alan CW Enerji, toplu mülakat gerçekleştirecek. Mülakatlar, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 27 Aralık Cuma günü 14.00 ile 17.00 arasında yapılacak. CW Enerji, vardiyalı sistemde çalışabilecek 18-45 yaş aralığında bay ve bayan üretim, Mekanik Bakım Teknisyeni, Elektrik Otomasyon Teknisyeni, Elektrik Elektronik Teknisyeni, Elektrik Elektronik Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimya ve Fizik Bölümü Mezunu çalışma arkadaşlarını arayacak.

Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi sayesinde iş arayanlar kapı kapı dolaşıp iş aramak zorunda kalmazken, işverenler de istedikleri kriterlere uygun elemanlara rahatça ulaşabiliyor. Kepez Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren istihdam hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne başvuruda bulunması gerektiği bildirildi. - ANTALYA