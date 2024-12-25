Kepez Belediyesi'nden Kariyer Günü: CW Enerji ile İş Arayanları Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kepez Belediyesi'nden Kariyer Günü: CW Enerji ile İş Arayanları Buluşturuyor

Kepez Belediyesi, Kariyer Günü etkinliği ile iş arayanları 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 177'nci sırada yer alan CW Enerji ile bir araya getiriyor. Mülakatlar 27 Aralık'ta yapılacak.

25.12.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Kariyer Günü kapsamında iş arayanları 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 177'nci sırada yerini alan CW Enerji ile buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayanları yine Türkiye'nin önde gelen firmaları ile bir araya getiriyor. Bu kapsamda; 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 177'nci sırada yerini alan CW Enerji, toplu mülakat gerçekleştirecek. Mülakatlar, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 27 Aralık Cuma günü 14.00 ile 17.00 arasında yapılacak. CW Enerji, vardiyalı sistemde çalışabilecek 18-45 yaş aralığında bay ve bayan üretim, Mekanik Bakım Teknisyeni, Elektrik Otomasyon Teknisyeni, Elektrik Elektronik Teknisyeni, Elektrik Elektronik Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimya ve Fizik Bölümü Mezunu çalışma arkadaşlarını arayacak.

Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi sayesinde iş arayanlar kapı kapı dolaşıp iş aramak zorunda kalmazken, işverenler de istedikleri kriterlere uygun elemanlara rahatça ulaşabiliyor. Kepez Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren istihdam hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne başvuruda bulunması gerektiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sanayi Kuruluşları, Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlik, Belediye, Ekonomi, Aralık, Enerji, Eğitim, Güncel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kepez Belediyesi'nden Kariyer Günü: CW Enerji ile İş Arayanları Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:37:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi'nden Kariyer Günü: CW Enerji ile İş Arayanları Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.