Kepez'in 6 köy pazarı projesinde sona gelindi

Kepez Belediyesi'nin çiftçiye ve üretime bir destek projesi olarak Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler Mahallelerine inşa ettiği köy pazarlarının yapımında sona gelindi.

Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen Kepez'in 6 mahallesi köy pazarına kavuşuyor. Kepez Belediyesi, şehir merkezinden uzak kırsaldaki Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler de çiftçiye destek vermek amacıyla 'Köy Pazarı Projesi'ni hayata geçirdi. 2021 yılının Mayıs ayında 6 mahallede temeli atılan köy pazarlarının yapımında sona yaklaşıldı. İlçedeki kapalı semt pazarlarına uzak kırsaldaki 6 mahalleye, üstü kapalı butik pazar inşa edildi. Pazar alanlarında, 662,09 metre kare kapalı alan, yaklaşık 750 metre kare açık alan ve 46,59 metre karede idari bina bulunuyor. Pazarların yapısal iskeleti, beton zemin çelik konstrüksiyonlu, tavan asma-germe membran şeklinde yapıldı. Bölgeye ekonomik ve sosyal bir hareketlilik getirmesi beklenen 'Köy Pazarı Projesi' ile ilçedeki çiftçilerin ürünlerinin, aracı olmadan tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor. Pazar yerleri, pazar kurulmayan günlerde ise sosyal ve kültürel etkinlik alanı olarak da kullanılabilecek. - ANTALYA