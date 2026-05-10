Kerkük'te Türk İslami Temaslar
Kerkük'te Türk İslami Temaslar

10.05.2026 18:13
DEİK Başkanı Acar, Kerkük'teki temaslarda Türk özel sektörünün fırsatlarını vurguladı.

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, T.C. Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın başkanlığındaki heyet kapsamında Kerkük'te çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, Kerkük'ün ekonomik potansiyelinin Türk özel sektörü tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Kerkük'e yeni atanan Valisi Mehmet Seman Ağa'yı resmi ziyaretle başlayan program, Kerkük Ticaret Odası ve özel sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılar ile devam etti. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Acar, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişiminde özel sektörün belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Acar, "Kerkük, enerji, tarım, lojistik, sanayi ve ticaret alanlarında önemli fırsatlar barındıran stratejik şehirlerden biridir. Türk firmaları, Irak'ın yeniden imar ve kalkınma sürecine katkı sunmaya hazırdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda da karşılıklı yatırım imkanları, ticari iş birlikleri ve sektör bazlı fırsatlar ele alınmıştır" dedi.

Toplantıya katılan Türk iş heyetinin, inşaat ve altyapı, sağlık ve medikal, taşımacılık ve lojistik, depolama ve antrepo hizmetleri, yapı malzemeleri, finans, bankacılık, tarım ve seracılık gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalardan oluştuğunu belirten Acar, Kerkük ile Türk özel sektörü arasında doğrudan temasların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini daha ileri seviyelere taşımak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Acar, Kalkınma Yolu Projesi'nin de bölgesel ticaret ve lojistik açısından önemli fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

Acar ayrıca, iş dünyasının daha etkin hareket edebilmesi adına vize süreçleri, ödeme sistemleri, gümrük uygulamaları ve taşımacılık alanlarında yaşanan sorunların çözümünün önem taşıdığını belirterek, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi olarak bu konuları ilgili makamlarla sürekli gündemde tuttuklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen temasların Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik iş birliklerine katkı sağlaması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
