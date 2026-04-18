Kestel'de Ahududu Fidanı Dağıtımı - Son Dakika
Kestel'de Ahududu Fidanı Dağıtımı

Kestel\'de Ahududu Fidanı Dağıtımı
18.04.2026 13:27
Kestel Belediyesi, 6 kooperatifine 6 bin ahududu fidanı dağıttı. Başkan Erol; üreticilere destek vurgusu yaptı.

Kestel Belediyesi 6 tarım kooperatifine geliştirdiği 6 bin ahududu fidanı dağıtımını yaptı.

Meydan Kestel'de düzenlenen fidan teslim töreninde konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Yaralanan öğrencilere ve eğitimcilere acil şifalar temenni eden Erol, onların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilediğini söyledi.

Erol, Kestel'in bereketli toprakları alın teriyle ve üretimle büyüten çiftçileriyle sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin en önemli ahududu üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de ahududunun büyük kısmı bu topraklarda hayat bulmaktadır. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şunu söyledik. Üreten Kestel, güçlü Kestel'dir. Çiftçisi güçlü olmayan bir şehir geleceğini sağlam kuramaz. Bu anlayışla üreticimizi yalnız bırakmıyor, emeğini büyütecek her adımın yanında duruyoruz." dedi.

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdoğan Ceylan da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından kooperatif temsilcilerine fidanlar verildi.

Etkinliğe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kooperatif başkanları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Kestel Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Kestel, Tarım

Son Dakika Ekonomi Kestel'de Ahududu Fidanı Dağıtımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kestel'de Ahududu Fidanı Dağıtımı - Son Dakika
