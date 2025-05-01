Kestel Minibüs Kooperatifinin Yenilenen Alanı Hizmete Açıldı

Kestel Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları çerçevesinde, Kestel Minibüs Kooperatifi'nin kullanım alanı baştan sona yenilenerek hizmete açıldı.

Kestel Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çalık, Kestel Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nusret Gülsevdi, Kestel Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Meysun Ayva, Oda Başkan Yardımcısı Ahmet Karaca ile çok sayıda şoför esnafı katıldı. Modernize edilen tesis, şoför esnafına daha konforlu ve fonksiyonel bir çalışma ortamı sunarken, ilçedeki ulaşım altyapısına da önemli katkılar sağlayacak. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise yaptığı açıklamada, esnaf ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yola çıkarken, 'Kestel ne istiyorsa, ben de onu istiyorum' dedim. Bugün, verdiğimiz sözleri hizmete dönüştürebilmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gösterilen ilgi ve memnuniyet, doğru yolda olduğumuzun en açık göstergesidir. Kestel'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

Törende konuşan Kestel Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Meysun Ayva, uzun süredir kullanılmayan ve bakımsız halde bulunan kooperatif alanının belediye tarafından hiçbir talep olmaksızın tamamen yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayva, "Kooperatifimizin bulunduğu alan uzun zamandır atıl ve bakımsız bir durumdaydı. Başkanımız, herhangi bir talebimiz olmaksızın burayı görüp bizzat ilgilenerek, alanı baştan sona yeniledi. Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu. Ayrıca Kestel Taksi Durağı'nın kapasitesi 3 araçtan 5 araca çıkarıldı, konutlardaki taksi durağımızın yeri daha uygun bir noktaya taşındı. Şoför esnafı olarak yıllardır böyle bir ilgi ve iş birliği görmedik. Kendilerine hem desteklerinden hem de samimiyetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Törenin ardından, şoför esnafı tarafından Başkan Erol'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Program, yenilenen kooperatif binasında gerçekleştirilen sohbet ve ikramlarla sona erdi. - BURSA