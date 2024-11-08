Kiğılı, İki Gümüş Felis Ödülü Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kiğılı, İki Gümüş Felis Ödülü Kazandı

Kiğılı, İki Gümüş Felis Ödülü Kazandı

Kiğılı, 'Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım' kampanyası ile iki Gümüş Felis ödülü aldı.

08.11.2024 16:16
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Kiğılı, "Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım" kampanyası ile 2024 Curious Felis Ödülleri'nde iki ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erkek giyim markası Kiğılı, Mediacat Yayınları tarafından düzenlenen ve farklı sektörlerden kampanyaların yaratıcı stratejilerini ödüllendiren Curious Felis Ödülleri'nde önemli bir başarıya imza attı.

Kiğılı'nın Üstüme Rahat Bi Şeyler Alayım kampanyası, "Ezber Bozanlar" ile "İmaj Tazeleyenler" kategorilerinde "Gümüş Felis" ödülü kazanarak markanın yaratıcı stratejilerdeki gücünü gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem, kazandıkları söz konusu ödüllerin, Kiğılı'nın yaratıcı dönüşüm stratejisinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Markamızı daha yenilikçi ve erişilebilir kılma hedefimiz doğrultusunda, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kiğılı olarak aldığımız bu ödüllerle sektördeki güçlü konumumuzu pekiştirmeye ve yenilikçi kampanyalarla fark yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Mediacat, Magazin, Ekonomi, Gümüş, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiğılı, İki Gümüş Felis Ödülü Kazandı - Son Dakika

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