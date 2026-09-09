Kilis'te av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında çeşitlilik arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında çeşitlilik arttı

Kilis\'te av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında çeşitlilik arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle Kilis'teki balık tezgahlarında hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık yerini aldı. Balıkçı Serkan Aygün, 15 Eylül'de Akdeniz'de sezonun açılmasıyla çeşit ve bolluğun artacağını belirterek, tezgahlardaki Norveç somonunun kilosunun 750 TL, turnanın ise 800 TL olduğunu söyledi.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Kilis'te balık tezgahlarında hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık yerini alırken, 15 Eylül'de Akdeniz'de sezonun başlamasıyla çeşit ve bolluğun daha da artması bekleniyor.

Kilis'te 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahların balık çeşitleriyle dolmaya başladığını belirterek, sezonun bereketli geçmesini diledi.

Balık sezonunun açılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Aygün, balığın sağlıklı bir besin olduğunu belirterek, "Sezonun kazançlı ve bol bereketli geçmesini diliyorum. Balık sezonunun açılmasını heyecanla bekliyorduk. Balık sağlıklı bir yiyecek" dedi.

Tezgahlarda şu anda ağırlıklı olarak hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık bulunduğunu aktaran Aygün, ilerleyen günlerde palamutun da bollaşmasını beklediklerini söyledi. Aygün, "Eylül ayının 15'inde Akdeniz'de sezonun açılmasıyla birlikte balık çeşitlerinin daha da bollaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tezgahlardaki fiyatlara da değinen Aygün, en yüksek fiyatlı balıklar arasında Norveç somonu ve turna balığının bulunduğunu belirterek, "Norveç somonunun kilosu 750 TL, turna balığı ise 800 TL. Tezgahtaki Norveç somonu yaklaşık 4 kilo geliyor, 3 bin TL civarında tutuyor. İsteyen vatandaşlarımıza dilim olarak da verebiliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da balık sezonunun başlamasından memnun olduklarını belirterek, balığın sağlıklı ve faydalı bir besin olması nedeniyle tezgahlarda daha fazla çeşit görmeyi beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Akdeniz, Norveç, Eylül, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında çeşitlilik arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

10:08
6 maçtır gol yemiyorlar Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
10:01
Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’dan skandal savunma
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:20:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kilis'te av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında çeşitlilik arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement