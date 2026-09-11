Kilis'te horoz karası üzüm hasadı başladı, üretici rekolteden memnun
Kilis'te sofralık ve kurutmalık üzüm hasadı başladı. Kocabeyli köyünde 57 dönümde üretim yapan bir üretici, iklim şartları ve yağışların etkisiyle bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.
Kilis'in "horoz karası" üzümünün hasadı başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 113 bin dekar alanda sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriliyor.
Kentte sabah başlayan üzüm hasadı, öğle saatlerinde sona eriyor.
Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, AA muhabirine, ürünü yaş ve kuru olarak piyasaya sürdüklerini söyledi.
Çelebi, 57 dönümde yaklaşık 150 ton yaş, 50 ton kuru üzüm rekoltesi beklediklerini ifade ederek, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. Rekolteden memnunuz. Çiftçiler olarak her şartta üretime devam ediyoruz. Tüm çiftçilere hayırlı bir sezon olmasını diliyorum." dedi.
Mehmet Çelebi, kurutulan üzümleri çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini bildirdi.
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