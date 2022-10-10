Samsun haberleri | Samsun'a 7 milyon liralık Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi - Son Dakika
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Samsun haberleri | Samsun'a 7 milyon liralık Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi

10.10.2022 14:57
Samsun haberleri | Samsun'a 7 milyon liralık Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi

Samsun haberi... Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi'nin yüzde 70'i tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi'nin yüzde 70'i tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekkeköy ilçesinde 7 milyon lira sözleşme bedelli Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi inşa ediliyor.

Robotik sistemle çalışacak tesis günlük 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif kilit parke, bordur üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste üretilecek en önemli ürünlerden birini de SASKİ'nin altyapıda kullandığı beton borular oluşturacak.

Şimdiye kadar dışarıdan alımı yapılan borular bu yatırımla çok daha ucuza mal edilecek. Tesis, ayrıca günlük ortalama 600 boru üretme kapasitesine sahip olacak. Prefabrik beton altyapı elemanlarının üretiminin de yapılacağı tesis bu alandaki yatırımların karlılığını da maksimuma çıkaracak. Fizibilite çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tesisin yüzde 70'i tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun için üreteceğiz" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Demir, "Hemşehrilerimize her alanda hizmet için yola koyulduk. Milletin bir kuruş parasının boşa harcanmasına müsaade etmeyeceğimize söz verdik. O yüzden çalışmalarımızı yaparken en karlı hangisi ise şehrimiz için onu tercih ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Yapımına başladığımız bu tesis de bize yeni bir ivme katacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Tekkeköy, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun haberleri | Samsun'a 7 milyon liralık Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi - Son Dakika

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