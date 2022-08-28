Kinder'den sonra Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrikaya kilit vuruldu - Son Dakika
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Kinder'den sonra Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrikaya kilit vuruldu

28.08.2022 20:16

ABD merkezli Oreo üreticisi Mondelez, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 fabrikasını kapattı. Kinder ürünlerinde de geçtiğimiz aylarda salmonella paniği yaşanmıştı.

Çeşitli yiyeceklerden bulaşma ihtimali bulunan salmonella bakterisi nedeniyle bazı atıştırmalık ürünlerin üretimi durdurulmaya devam ediyor.

OREO BİSKÜVİLERİ DE ÜRETİLİYOR

Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı. Haberde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.

Kinder'den sonra hepimizin bildiği Oreo'da salmonella paniği! 3 fabrika kapatıldı

YENİDEN ÜRETİME BAŞLAMALARI UZUN SÜRE ALACAK

Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu. Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.

Kinder'den sonra hepimizin bildiği Oreo'da salmonella paniği! 3 fabrika kapatıldı

"SEBEP UCUZ MALZEMELER"

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.

Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

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Kinder, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kinder'den sonra Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrikaya kilit vuruldu - Son Dakika


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