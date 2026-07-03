Kira Artışında Tavan Oranı Belirlendi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonuyla birlikte temmuz ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oran yüzde 32,03 oldu.
TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 arttı.
Buna göre temmuz ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 32,03 oldu.
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