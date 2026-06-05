Kırgızistan-Belarus Ticaret Hedefi 500 Milyon Dolar - Son Dakika
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Kırgızistan-Belarus Ticaret Hedefi 500 Milyon Dolar

Kırgızistan-Belarus Ticaret Hedefi 500 Milyon Dolar
05.06.2026 20:26
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Kırgızistan ve Belarus, ticaret hacmini 5 yılda 206 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

Kırgızistan ile Belarus arasındaki ticaret hacmi son 5 yılda 4,5 kat artarak 206 milyon dolara ulaşırken, iki ülke gelecek 5 yılda bu rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, ülkeyi ziyaret eden Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin'i Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda resmi törenle ağırladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşma ve memorandumların imza töreni gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için sosyal güvenlikten kültüre, standardizasyondan ulaşıma kadar bir dizi anlaşma ve memorandum imzalandı.

İki ülke vatandaşlarının ehliyet işlemlerinde bürokrasinin azaltılmasını hedefleyen Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Belarus Hükümeti arasında "Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması" imzalandı.

İstihdam ve göç yönetimi konularında ortak mekanizmalar kurulmasını öngören Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı ile Belarus Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı arasında "İşbirliği Anlaşması" yapıldı.

Kırgızistan Standardizasyon ve Metroloji Merkezi ile Belarus Devlet Standardizasyon ve Belgelendirme Enstitüsü, "Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Bilgi Alışverişi Anlaşması"na imza attı.

Ekonomik ilişkileri canlandırmak amacıyla "İş Konseyi Kurulmasına İlişkin Anlaşma" da yürürlüğe girdi.

Kırgızistan-Belarus ticaret hacminde hedef 500 milyon dolar

Kasımaliyev, törende yaptığı konuşmada, Kırgızistan ve Belarus arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda kazandığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda karşılıklı ticarette önemli bir büyüme kaydedilmiş olması memnuniyet vericidir. 2020 ile 2025 yılları arasında Kırgızistan'ın Belarus ile ticaret hacmi 4,5 kat artarak 46 milyon dolardan 206 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl, önümüzdeki 5 yılda karşılıklı ticareti 500 milyon dolara çıkarmak için hedef belirlemiştik. Bugün, bu hedefe sistematik ve istikrarlı şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz."

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Belarus Başbakan Turçin'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Turçin, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ı BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üye seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kırgızistan-Belarus Ticaret Hedefi 500 Milyon Dolar - Son Dakika

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