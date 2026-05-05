Kırıkhan'da Trafo Hırsızlığı, 10 Bin Abone Elektriksiz Kaldı

05.05.2026 22:56
Hatay'da trafo binasındaki hırsızlık sonucu 10 bin 338 abone elektrik kesintisi yaşadı.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafo binasında meydana gelen hırsızlık nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve toplam 10 bin 338 abonenin etkilendiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Toroslar EDAŞ'a ait trafo binasında gerçekleşen hırsızlık olayının enerji dağıtım altyapısında hasara yol açtığı ve bu nedenle bölgede elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, hırsızlık nedeniyle 129 trafoda yaklaşık 15 dakika süren kesinti sonucu 10 bin 338 müşterinin etkilendiği ve 27 trafoda meydana gelen arıza sebebiyle 81 aboneye yaklaşık 10 saat boyunca elektrik verilemediği kaydedildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enerji arzının yeniden sağlanması için sahada çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü aktarılan açıklamada, olayın ardından Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulduğu ve hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, enerji altyapısına yönelik benzer olayların kamu hizmetlerini aksatmanın yanı sıra ciddi maddi zararlara da yol açtığı vurgulanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

