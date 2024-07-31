Kırıkkale'de Kuraklık Tarımsal Üretimi Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale'de Kuraklık Tarımsal Üretimi Etkiliyor

Kırıkkale'de yaşanan kuraklık sebebiyle yeraltı su kaynakları tükenme noktasına gelirken, yükselen sıcaklıklar da tarımsal üretimi ciddi şekilde etkiliyor. Azalan yağışlar ve sıcaklık artışı, meyve ve sebze üretiminde düşüşe neden olurken, çiftçiler maliyetlerin artması ve ürün kaybıyla zor günler geçiriyor. Kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, suyu az isteyen bitkilere yönelerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

31.07.2024 11:03
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Kırıkkale'de yaşanan kuraklık sebebiyle yeraltı su kaynakları tükenme noktasına gelirken, yükselen sıcaklıklar da tarımsal üretimi ciddi şekilde etkiliyor.

Kırıkkale'de son yıllarda artan kuraklık nedeniyle ciddi su sorunları yaşanıyor. Yer altı su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, bölgedeki çiftçileri olumsuz etkiledi. Azalan yağışlar ve sıcaklık artışı, tarımsal üretimde büyük kayıplara yol açtı. Meyve ve sebze üretimi düşerken, çiftçiler maliyetlerin artması ve ürün kaybı nedeniyle zor günler geçiriyor. Kuraklık, çiftçilerin maliyetlerini artırırken, tarımsal üretimde de ciddi kayıplara yol açtı. Çiftçiler, suyu az isteyen bitkilere yönelmek zorunda kalırken, üretim maliyetleri de yükseliyor. Bu durum, hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölgedeki çiftçileri zor durumda bırakıyor. Kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, tarım arazilerinde hayvan gübresi kullanarak hem maliyetlerini düşürüyor hem de doğal yollarla ürün kalitesini artırmaya çalışıyor.

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çiftçilik yapan Hasan Tarık Bozkoyun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl meyve tutumunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

"Suyu az isteyen bitkilere yöneldik"

Bozkoyun, "Bu yıl sıcaklıklar nedeniyle meyve tutumumuzda ciddi sorunlar var. Meyve tutumu olmuyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Bahşılı İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte suyu az isteyen bitkilere yöneldik. Geçen yıl sebze ve soğan üretirken, bu yıl kuru yemişlik kabak çekirdeğine geçtik. Ancak sulama yetersiz olunca hastalıklar arttı ve maliyetler yükseldi. Bu yıl zor geçecek, Allah yardımcımız olsun" dedi.

"Bizden sonraki nesillere de Allah yardım etsin"

Balışeyh ilçesinde çiftçilik yapan Zübeyir Yılmazer ise kuraklığın etkilerini şu sözlerle anlattı: "Bu yıl 70 dönüm ayçiçeğim ve 10 dönüm meyve bahçem var. Ancak sadece 20 dönümü sulayabiliyorum. 50 dönümlük alanı sulamayı bıraktık, bu da verim ve ürün kaybına neden oldu. Kuraklık nedeniyle hayvan maliyetleri de arttı. Mısır ekemeyeceğiz yoncam vardı bıraktık. Su az olduğu için 20 dönüme yetecek kadar suyumuz var. Bizden sonraki nesillere de Allah yardım etsin. Onların şartları daha da zor olacak. Bu kuraklık böyle giderse işimiz pek iyi değil. Meyve ağaçlarını sulayamıyoruz. Sadece bir parmak su akıyor."

Yaşanan kuraklık nedeniyle geleceğe dair endişelerini dile getiren Yılmazer, "Geleceğe pek olumlu bakamıyoruz. Bu kuraklık böyle devam ederse işlerimiz kötüye gidecek" diyerek çiftçilerin zor günler yaşadığını vurguladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de Kuraklık Tarımsal Üretimi Etkiliyor - Son Dakika

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