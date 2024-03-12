Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 448 çiftçiye 112 ton 550 kilogram sertifikalı mercimek, çeltik, nohut ve kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı.
Vali Mehmet Makas, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen programda, Kırıkkale denince akla hep savunma sanayiyle ilgili yatırımlar geldiğini söyledi.
Orta Anadolu'nun aslında bir tarım ambarı olduğuna dikkati çeken Makas, şöyle konuştu:
"Tarımla ön plana çıkması gereken kentlerden biriyiz. Dolayısıyla savunma sanayi başımızın tacı, lokomotif sektör ve bunu kabul ediyoruz. Üzerinde siyasilerimizin desteği, hükümetimizin de programları dahilinde çalışmalar ifa ediyoruz. Diğer taraftan tarım ve hayvancılıkta da gereğini yapmakla mükellefiz. Her daim çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah iki büyük projeye çalışıyoruz. Bunlar Tarımsal İhtisas OSB ve Hayvancılık OSB. Bu iki çalışmayı inşallah başarıyla sonuca eriştirebilirsek hep beraber paylaşacağız."
İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ve "Dinek Dağı Organik Arıcılık Projesi" kapsamında yaklaşık 10 milyon liralık tohum ve arıcılık malzemeleri dağıtacaklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından 448 çiftçiye 112 ton 550 kilogram sertifikalı mercimek, çeltik, nohut ve kabak çekirdeği tohumu ile "Dinek Dağı Organik Arıcılık Projesi" kapsamında 18 arıcıya 180 organik kovan, 360 organik petek ve arıcılık malzemesi hibe edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Kırıkkale'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Bayburt'a 12 milyar 264 milyon 499 bin 254 liralık yatırım yapıldığı bildirildi. Baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi ve HES gibi 87 tesis inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Ayrıca Bayburt'ta tamamlanan 11 baraj ve 1 gölet ile 96 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Bayburt'a yapılan taşkın kontrol projeleri ile de şehir merkezi ve birçok yerleşim yeri taşkınlardan korundu. Ayrıca Çoruh Nehri üzerine estetik ve emniyeti ön planda olan 2 yaya ve 2 araç köprüsü inşa edildi. Bayburt'ta ayrıca 3 HES tesisinin işletmeye alındığı ve 2 HES tesisinin planlama ve proje aşamasında olduğu belirtildi.
Garanti BBVA Portföy'ün yeni Genel Müdürü, 24 yıldır Garanti BBVA bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu. Hülya Türkmen Keçecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Garanti BBVA'da satış, pazarlama, IT, müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Ayrıca MBA derecesine sahip olan Türkmen Keçecioğlu, Garanti BBVA Portföyde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaya devam edecektir.
Afyonkarahisar Belediyesi, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanını mühürledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen kuyumcu dükkanına cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten men edildiği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirterek, bu yılın öngörülerden daha düşük ve sürdürülebilir bir cari açık seviyesiyle tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıktaki iyileşmenin ocak ayında 22,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şimşek, dış ticaret açığındaki düşüşle birlikte cari açığın milli gelire oranının yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirtti ve bu durumun makro finansal istikrarı güçlendireceğini ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken ve yükselirken zengin olanların aynı kişiler olduğunu belirterek, bu düzenin değişmesi için iktidarın gitmesi gerektiğini söyledi. Karabat, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, halkın bu seçimde iktidara sarı kartı göstermesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Karalar, personele yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?