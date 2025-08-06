Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş'tan Staj Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş'tan Staj Başarısı

06.08.2025 10:13
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Öğrenciler, Tüpraş staj programını tamamlayarak Temel Rafinericilik Sertifikası aldı.

Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş iş birliği ile yürütülen, öğrencilere saha deneyimi ve teknik gelişim imkanı sunan staj programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Tüpraş Temel Rafinericilik Sertifikası aldılar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik hayata geçirilen program, 5 Ağustos'ta Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'nde düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Açıklamada, Tüpraş Temel Rafinericilik Staj Programı'yla, örnek bir üniversite-sanayi iş birliği kapsamında öğrencilere sektörel farkındalık kazandırılması ve yerel kalkınmaya nitelikli insan kaynağıyla katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Program kapsamında öğrenciler, temel rafinericilik eğitimi, saha uygulamaları ve teknik gelişim modüllerini içeren çok yönlü bir öğrenim süreci geçirdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere Temel Rafinericilik Sertifikası verildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen, Tüpraş Kırıkkale Rafineri Müdürü Tolga Temur, "Staj programımızla geleceğin teknik uzmanlarının yetişmesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kırıkkale Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz programımızı üniversitenin Meslek Yüksek Okulu Rafineri, Petrokimya, Polimer Teknolojileri, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri başta olmak üzere, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin tüm ilgili bölümlerin başvurularına yönelik hazırladık." ifadelerini kullandı.

Temur, Temel Rafinericilik Staj Programı ile rafinerin başta proses, bakım, kalite ve üretim gibi temel birimlerinde öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin burada edindikleri bilgi ve deneyimin, hem kariyerlerine sağlam bir temel oluşturacağına hem de sektörün geleceğine değer katacağına inanıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi ile iş birliğimiz bu program ile sınırlı değil. Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulları Danışma Kurulu'nda yer alarak katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki eğitim döneminde de iş birliğimiz ve katkılarımız farklı çalışmalarla devam edecek."

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise öğrencilerin mezun olmadan önce sektörde uygulamalı deneyim kazanmalarının önemine dikkati çekti.

Aslan, geleceğin emanet edileceği gençlerin "Büyük Türkiye" vizyonunda asla ihmal edilmemesi gereken bir potansiyel olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Üniversite olarak her bir gencimizin en iyi şekilde yetişmesi için kamu ve özel sektör temsilcileri ile sürekli olarak temas halindeyiz. Ne mutlu ki bu kapsamda öğrencilerimiz, paydaşlarımız ve bizler adına çok güzel çıktılar elde ettik. Bugün de ülkemizin önde gelen şirketlerinden biri olan Tüpraş ile yapılan bu iş birliğinin gurur verici sonuçlarını görüyoruz. Öğrencilerimiz, alanında duayen bir firma olan Tüpraş'ta uzun yıllara dayanan saha tecrübesine sahip usta isimlerin tedrisinden geçtiler. Öğrencilerimiz, burada edindikleri tecrübenin önemini ilerideki yıllarda çok daha iyi anlayacaktır."

Etkinlik kapsamında Tüpraş İnsan Kaynakları birimi tarafından "teknik kariyer yolculuğu" temalı mülakat ve özgeçmiş hazırlama oturumu düzenlendi. Ayrıca genç çalışanlar, Tüpraş'taki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Açıklamada, Tüpraş'ın, Kırıkkale Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen bu programın benzerlerini Batman Üniversitesi ile de gerçekleştirmeyi ve Kocaeli ile İzmir'deki rafinerilerde yaygınlaştırmayı planladığı bildirildi.???????

Kaynak: AA

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Tüpraş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş'tan Staj Başarısı - Son Dakika

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