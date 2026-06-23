Kırklareli'de Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'de Buğday Hasadı Başladı

Kırklareli\'de Buğday Hasadı Başladı
23.06.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de buğday hasadı yüksek verimle başladı. Çiftçiler memnun, 20-25 gün sürecek.

Kırklareli'de ekim ayında toprakla buluşan ve stratejik tarım ürünler arasında yer alan buğdayın hasat mevsimi resmen başladı.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan Kırklareli'de buğdayda hasat heyecanı başladı. Üreticiler, sonbahar ve ilkbahar yağışlarının zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleşmesinin ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

"Verim çok güzel, şu anda çok memnunuz"

Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde çiftçilik yapan Ertuğrul Güngördü, buğday veriminin dönüm başına 400 - 450 kilogram olduğunu belirterek, "Kırklareli'de buğday hasadı başladı. Verim çok güzel, şu anda çok memnunuz. Biçmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 20 - 25 gün hasadımız devam edecek. Bu sene yağışlar çok güzeldi. Verimler çok iyi. Sap durumu çok iyi" dedi.

"Bir yıllık emek çöp olmasın"

Araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşları yola izmarit atmamaları konusunda da uyaran Güngördü, "Vatandaşlardan rica ediyoruz. Sigaralarınızın izmaritlerini dışarı atmasınlar. Çiftçilerimizin bir yıllık emeği çöp olmasın. Kimse zarar görmesin" şeklinde uyarıda bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırklareli'de Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası
Zonguldak’ta sağlık memuru evinde ölü bulundu Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu
Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü Gezep’ten sonra bir isim daha veda etti Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

09:51
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor Bakan Gürlek “yeni deliller bulundu“ diyerek duyurdu
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek "yeni deliller bulundu" diyerek duyurdu
09:44
Norveç’ten Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:50
Ankara’da terör operasyonu 209 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı
08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 10:06:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.