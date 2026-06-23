Kırklareli'de ekim ayında toprakla buluşan ve stratejik tarım ürünler arasında yer alan buğdayın hasat mevsimi resmen başladı.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden biri olan Kırklareli'de buğdayda hasat heyecanı başladı. Üreticiler, sonbahar ve ilkbahar yağışlarının zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleşmesinin ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

"Verim çok güzel, şu anda çok memnunuz"

Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde çiftçilik yapan Ertuğrul Güngördü, buğday veriminin dönüm başına 400 - 450 kilogram olduğunu belirterek, "Kırklareli'de buğday hasadı başladı. Verim çok güzel, şu anda çok memnunuz. Biçmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 20 - 25 gün hasadımız devam edecek. Bu sene yağışlar çok güzeldi. Verimler çok iyi. Sap durumu çok iyi" dedi.

"Bir yıllık emek çöp olmasın"

Araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşları yola izmarit atmamaları konusunda da uyaran Güngördü, "Vatandaşlardan rica ediyoruz. Sigaralarınızın izmaritlerini dışarı atmasınlar. Çiftçilerimizin bir yıllık emeği çöp olmasın. Kimse zarar görmesin" şeklinde uyarıda bulundu. - KIRKLARELİ