Kırklareli\'nde İstihdam Toplantısı

Ekonomi

Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan Başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - KIRKLARELİ