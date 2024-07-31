Kırklareli, Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması'nda 8 firma ile yer alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kırklareli, Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması'nda 8 firma ile yer alıyor

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması' sonuçlarına göre, Kırklareli'nde alüminyum, ambalaj, tekstil, gıda, cam ve kağıt karton sanayi alanlarında üretim yapan 8 firma da yer alıyor.

31.07.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması' sonuçlarını göre Kırklareli'nde 8 firma yer alıyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması' sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre Kırklareli'nden alüminyum, ambalaj, tekstil, gıda, cam ve kağıt karton sanayi alanında üretim yapan 8 firmanın da yer aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Kırklareli, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırklareli, Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması'nda 8 firma ile yer alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 11:37:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli, Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması'nda 8 firma ile yer alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement