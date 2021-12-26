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"Kırmızı" severler için yılbaşı hediye seçenekleri MediaMarkt'ta - Son Dakika

"Kırmızı" severler için yılbaşı hediye seçenekleri MediaMarkt'ta

26.12.2021 11:12
"Kırmızı" severler için yılbaşı hediye seçenekleri MediaMarkt'ta

MediaMarkt, yılbaşının en çok tercih edilenlerinden "kırmızı" hediye konseptine özel olarak kırmızı renkli çeşitli ürünleri teknolojiseverler için derledi.

MediaMarkt, yılbaşının en çok tercih edilenlerinden "kırmızı" hediye konseptine özel olarak kırmızı renkli çeşitli ürünleri teknolojiseverler için derledi.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl yaklaşırken birçok insan sevdiklerine hediye alıyor. Hem alınan kişiyi değerli hissettiren hem de 2022'yi bir yenilikle karşılamak için yapılan bu yılbaşı alışverişleri arasında özellikle kırmızı renkli olanlar ön plana çıkıyor.

Elektronik ürünlerle alakalı neredeyse her çeşit ürünü bünyesinde bulunduran MediaMarkt da teknolojiseverlerin hediye arama heyecanına kendi "kırmızı" önerileriyle yanıt veriyor.

Kırmızı taşınabilir hoparlör

Yeni yıla girerken ister aileyle isterse arkadaşlarla bir arada geçirilecek keyifli anların temelinde eğlence yatıyor. Bu eğlenceli anları daha da "unutulmaz hale getirecek" ise taşınabilir özelliği ve ses kalitesiyle farklı ortamlara renk katacak ürünler arasında olan JBL GO 3 taşınabilir kablosuz hoparlör geliyor. Kırmızı renk seçeneği bulunan ürün, ufak boyutu ve 5 saate varan pil ömrüyle de dikkati çekiyor.

Kırmızı çay ve kahve makineleri

Farklı markalardan çeşitli özelliklere sahip elektrikli çay makinelerini teknolojiseverlerin beğenisine sunan MediaMarkt, yeni yıl hediyesi olarak sevdiğine bu üründen alacaklar için kırmızı renk alternatifleri de bulunduruyor.

Sıcak içeceklerde çay yerine kahveyi tercih edenler için MediaMarkt'ta kırmızı kahve makineleri de bulunuyor. MediaMarkt, bu kategoride çeşitli fiyat alternatifleri de sunuyor.

Kırmızı tost makineleri

Birbirinden kırmızı renk alternatifleri bulunduran diğer bir kategori ise mutfakların en çok tercih edilen ürünlerinden olan tost makineleri. Kahvaltıların hem lezzetli hem de pratik yemeklerinden olan tostlar için farklı fiyat seçenekleriyle satışa çıkan tost makineleri, MediaMarkt'ta kırmızı alternatifleriyle tüketiciyle buluşuyor.

Özellikle salgın sürecinde birçok insanın evde daha çok yemek yapmasıyla birlikte yoğun kullanılan ürünler arasında yer alan blender, doğrayıcı, mikser, su ısıtıcılarının kırmızı renklileri oldukça geniş fiyat aralıklarıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kırmızı kulaklıklar

Yaşamın neredeyse tamamında kullanılan kulaklıklar aynı zamanda en önemli aksesuarların da başında geliyor. Kablolu, kablosuz, bluetooth, mikrofonlu veya oyuncu kulaklığı kategorilerinde yüzlerce çeşit ürün bulunduran MediaMarkt, yılbaşına özel kırmızı kulaklıkların da önemli bir hediye alternatifi olacağını belirtiyor.

Müzik dinlerken, film veya dizi izlerken, telefonla konuşurken, toplantı yaparken veya ders çalışırken teknolojiseverlerin en büyük eşlikçilerinden olan kulaklıklar, birbirinden farklı özellik ve fiyat alternatifiyle MediaMarkt'ta teknolojiseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kırmızı renkte cep telefonları ve LED ışıklar

Apple'ın "(RED) alın. Hayat kurtarın" diyerek piyasaya sunduğu kırmızı renkli ürünleri de MediaMarkt'ta bulunuyor. Bu ürünler arasında Apple Watch, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12, iPhone SE ve iPhone 11 seçenekleri ön plana çıkıyor.

Öte yandan, yılbaşında her dönem en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında saç, tıraş veya ağız bakım kategorisi ürünleri geliyor. MediaMarkt, bu kategoride de kırmızı renkli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yeni yıla girerken her ne kadar kırmızı renkli ürünler hediye alternatifleri olarak ön plana çıksa da hem yılbaşı ağaçlarının vazgeçilmezi olan hem de ışıl ışıl bir yılbaşı geçirmek isteyenler için MediaMarkt'ta çeşitli LED ışıklar da bulunuyor.

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Yeni Yıl, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kırmızı' severler için yılbaşı hediye seçenekleri MediaMarkt'ta - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Kırmızı" severler için yılbaşı hediye seçenekleri MediaMarkt'ta - Son Dakika
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