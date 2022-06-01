Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek - Son Dakika
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Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek

01.06.2022 15:50
Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen 'Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesinde, hibe almaya hak kazanan girişimcilerle sözleşmeler imzalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen 'Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesinde, hibe almaya hak kazanan girişimcilerle sözleşmeler imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan kalkınma destekleri çerçevesinde hayata geçirilen 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesinde, başvuru yapan 16 proje sahibi ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmeleri imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, imza töreninde yaptığı konuşmada; "ilimizde 1 yöresel coğrafi işaretli ürün işleme paketleme, 1 tıbbi aromatik yetiştiriciliği, 1 kapama meyve bahçesi, 1 arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri, 5 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 7 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, olmak üzere toplam 16 proje için hibe sözleşmesi imzaladık" dedi.

Bakanlıkça uygulanan tarımsal yatırımlara desteğin her yıl giderek arttığına dikkat çeken İl Müdürü Çınar, yatırımların Denizli' ye ve tarım sektörüne hayırlı olması diledi. - DENİZLİ

Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek
Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek
Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek

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Kaynak: İHA

Denizli, Çınar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsal kalkınma için uzman ellere hibe desteği verilecek - Son Dakika


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