Kırşehir\'de Karpuz Satışları Artıyor

Kırşehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek amacıyla karpuza ilgisi arttı. Pazarlarda ve tezgahlarda yerini alan karpuz, uygun fiyatıyla da vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor.

Kırşehir'de yaklaşık 30 yıldır kavun ve karpuz satışı yapan Hasan Ezentaş, sıcak havaların satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Ezentaş, vatandaşların serinlemek için bu dönemde kavun ve karpuza yöneldiğini belirterek, fiyatların da piyasanın altında olduğunu ifade etti. Kavun ve karpuzun günün her öğününde tüketilebildiğini belirten Ezentaş, "30 yıldır kavun ve karpuz işiyle uğraşıyorum. Havaların sıcak olmasından dolayı satışlarımız güzel. İnsanlar serinlemek için bu sıralar kavun ve karpuzu çok tercih ediyor. Fiyatlar da cazip, piyasanın çok altında kavun ve karpuz satıyoruz. Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde de tüketiliyor. Karpuzlara Adana'dan başladık, şu anda Samsun ve Bafra tarafından geliyor. Yerli karpuzların da kırımlarını yaptık. Allah bereketini versin" dedi.

Karpuz üreticisi Erhan Duman ise yerli ve birinci sınıf karpuz üretimi yaptıklarını belirterek, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Duman, kaliteli ürün yetiştirmelerine rağmen sıcak hava nedeniyle tarlada karpuzların zarar görme riski bulunduğunu söyledi. Duman, "Yerli, birinci sınıf karpuz üretimi yapıyoruz. Üretici zor durumda. Birinci sınıf olmasına rağmen karpuzların tarlada yanma durumu söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Serinlemek için karpuz tüketiyorum"

Karpuz satın alan vatandaşlardan Ahmet Güneş ise sıcak havalarda serinlemek amacıyla karpuz tükettiğini belirtti. Güneş, özellikle yaz aylarında karpuzun hem ferahlatıcı hem de sofraların vazgeçilmez ürünlerinden biri olduğunu ifade etti. Kırşehir'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte karpuz ve kavun satışlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.