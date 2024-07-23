Kırşehir'de Yürütülen 132 Projenin Toplam Tutarı Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırşehir'de Yürütülen 132 Projenin Toplam Tutarı Açıklandı

Kırşehir\'de Yürütülen 132 Projenin Toplam Tutarı Açıklandı

Kırşehir'de yapılan 2024 yılı il koordinasyon toplantısında, şehirde yürütülen 132 projenin toplam tutarı 17 milyar 80 milyon TL olarak açıklandı. Toplantıda, projelerin tamamlanması ve engel durumların tespiti için kararlar alındı.

23.07.2024 15:19
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Kırşehir'de, 2024 yılı il koordinasyon toplantısında şehirde yürütülen 132 projenin toplam tutarı açıklandı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan toplantıda şehirde yürütülen projelerle birlikte istihdam çalışmaları üzerine kamu kurumları yetkililerinden bilgiler alındı. Toplantıda şehirle ilgili yürütülen ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırşehir'de; finansmanı Genel Bütçe ve Mahalli İdare bütçeleri ile karşılanan 132 projenin toplam tutarı 17 milyar 80 milyon TL olarak açıklandı. Projelerden 16 tanesi tamamlanırken devam eden yatırımların hedeflenen sürelerde tamamlanması, kontrol, denetim ve takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması ve projeye engel durumların zamanında tespiti kararı alındı. Toplantı; il genelinde devam eden yatırımların son durumları ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular değerlendirilmesi ile devam etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Yürütülen 132 Projenin Toplam Tutarı Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Yürütülen 132 Projenin Toplam Tutarı Açıklandı - Son Dakika
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