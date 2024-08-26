Kırşehir Saraycık köyünde kavun ve karpuz hasadı başladı

Ekonomi

Kırşehir'de merkeze bağlı Saraycık köyünde kavun, karpuz hasadı coşkuyla başladı.

Ürün kalitesi ve verimliliğiyle 'ırmak bucağı' olarak adlandırılan bölgede adından söz ettiren Saraycık kavun ve karpuzunda hasat döneminin verimli geçmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk hasat bereket duasıyla başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, ürünlerin bölge için verimli olmasını temenni etti.

Köyde başlatılan hasatta üreticiler, ürün kalitesi ve tarımsal teşvikler noktasında bilgilendirmeler yaptı. Program köy konağında yapılan tarımsal sohbet ve köyde yaşanan sorunların anlatımlarıyla devam etti. - KIRŞEHİR