Kış Aylarında Ihlamur ve Papatya Fiyatları Yükseliyor

Kış aylarında fazla tüketilen bitkilerden biri olan ıhlamur çiçeğinin kilosu 2 bin TL'yi bulurken, tıbbi olarak geçen papatyanın fiyatı ise 4 bin TL'ye ulaştı. Kışın grip ve boğaz ağrılarına iyi gelen ıhlamur çiçeği ve papatyayı vatandaşlar gramla satın alabiliyor.
Kış mevsiminde gribal enfeksiyonların artmasıyla vatandaşlar da çeşitli kış çaylarını yöneliyor. Ihlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da biliniyor. Fiyatının yüksek olmasının nedeni olarak mahsulün az olması ve toplanmamasının maliyetinin fazla olması gösteriliyor. Kış aylarında fazla tüketilen bitkilerden biri olan ıhlamur çiçeğinin kilosu 2 bin TL'yi bulurken, tıbbi olarak geçen papatyanın fiyatı ise 4 bin TL'yi buldu. Kışın grip ve boğaz ağrılarına iyi gelen ıhlamur çiçeği ve papatyayı vatandaşlar gramla satın alabiliyor. Bu ürünler fiyatlarıyla adeta koşuyor.
Hiçbir yan etkisi yok
15 yıldır aktarlık yapan Kamuran Burcu, çiçek ıhlamur hakkında bilgi vererek, "Çiçek ıhlamur, yaprak ıhlamurdan daha lezzetli ve güzeldir içimi. Çok güzel hoş bir kokusu var. Sıcak suyu gördüğü zaman daha hoş bir kokusu var. Kilosu 2 bin lira. Çiçek ıhlamur öksürüğe, gribal enfeksiyona iyi gelir. Yanına tarçın ve karanfil ilave edersek daha güzel olur. Hiçbir yan etkisi yok. Bebeklere dahi verilebiliyor. Bu ürünleri dikkatli kullanmak gerekiyor. Çiçek ıhlamuru toplamak çok zor. Yapraklının fiyatı daha uygun ama çiçekleri daha makbul ıhlamurun. Her zaman ıhlamurumuz pahalıdır, fiyatı yüksektir" dedi.
Şu anda piyasada hiç yok
Ihlamurun 4 mevsim kullanılan bir bitki olduğunu belirten Kamuran Burcu, "Hiçbir yan etkisi yok. Hamileler, bebekler ve çocuklar kullanabilirler. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona iyi gelir. Çok güzel hoş tadı vardır. Kokusu güzeldir. Bunu her zaman tüketebiliriz. Bir iki aydır papatya piyasada kalmadı. Bu tıbbi papatyadır. Uzmanların tavsiye ettiği. Kırlardan bahçelerden topladığımız papatya değildir. Bunun cinsi farklıdır. Şuan da çiçek ıhlamurumuzun kilosu 2 bin lira, papatyanın kilosu da 4 bin lira oldu. Papatya ne işe yarar dersek, sakinleştirir, rahat uykuya dalmamıza yardımcı olur. Bunu da tavsiye ediyoruz. Öksürüğe iyi gelir. Bununda pek çok faydaları vardır. Hatta kozmetik sanayide de kullanılır. Saçların rengini açmakta yardımcı olur. Genç kızlarımız özellikle çok kullanırlar. Şuanda piyasada hiç yok. Toptancımız da bulamadık. Hiçbir yerde papatyamız yok" diye konuştu. - ÇANAKKALE
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