Kış Meyveleri Tezgahlarda, Fiyatlar Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kış Meyveleri Tezgahlarda, Fiyatlar Düştü

Kış Meyveleri Tezgahlarda, Fiyatlar Düştü

Mandalina ve portakal, rekolte artışıyla önceki yıla göre daha ucuz fiyatlarla tezgahlarda.

25.11.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soğuk kış günlerinin vitamin deposu mandalina ve portakal, tezgahlardaki yerini aldı. Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden portakal ve mandalina geçen yıl 70 liradan satışa çıkarken, bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle 50 liradan satışa sunuldu.

Faydası saymakla bitmeyen kış aylarında bolca tüketilen portakal ve mandalina tezgahlarda yerini aldı. Bu sezon yaşanan bolluk sebebiyle geçen seneye göre fiyatı düşen portakal ve mandalina, hem satıcıyı hem de tüketiciyi mutlu etti. Geçtiğimiz yıl 70 liradan satılan mandalina ve portakal, bu seneki rekoltenin yüksek olması sebebiyle yeni sezonda 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Greyfurt 50, nar ve elma ise 60 liradan vatandaşların kış meyveleri arasındaki tercihi oldu.

Bu sene bolluk olduğundan dolayı daha ucuza satıldığını belirten Tuzpazarı esnaflarından Ali Rıza Çetin, "Yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi satıyoruz. Genellikle kışın mandalina ve portakal daha ağırlıkta satılıyor. Mandalina ve portakal geçen seneye göre bu sene daha ucuz gibi. Geçen sene 70 liradan satılan portakal şu anda 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlar geçen seneyle göre daha ucuz çünkü bu sene bolluk var. Mandalina 50 lira, portakal 60 lira, elma ise 50 lira arasında değişiyor. Kendi evimizde makinamızda sıktığımız portakal ve mandalina suyunu da satıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kış Meyveleri Tezgahlarda, Fiyatlar Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:14:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kış Meyveleri Tezgahlarda, Fiyatlar Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.