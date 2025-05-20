Kısa Vadeli Dış Borç Mart'ta Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kısa Vadeli Dış Borç Mart'ta Düştü

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku Mart ayında 172,7 milyar dolara geriledi.

20.05.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalarak Mart ayı itibarıyla 172,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mart ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalarak Mart ayı itibarıyla 172,7 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 77,8 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 oranında azalarak 30,2 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 18,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,1 oranında artışla 18,5 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 oranında artışla 19,5 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,9 oranında artarak 21,3 milyar ABD doları olmuştur. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artarak 64,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,5 oranında artarak 60,7 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,9 azalarak 4,1 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35'inin ABD doları, yüzde 26'sının Euro, yüzde 24'ünün Türk Lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Mart ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kısa Vadeli Dış Borç Mart'ta Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
Galatasaray’ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu 9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
10:18
İzmir mitingine kaç kişi katıldı CHP’nin rakamıyla AK Parti’nin rakamı arasında uçurum var
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:27
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
15:19
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
15:06
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 10:46:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kısa Vadeli Dış Borç Mart'ta Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.