KİT'lerde 102 Bin 665 Kişi Çalışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

KİT'lerde 102 Bin 665 Kişi Çalışıyor

Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla KİT'lerde 102 bin 665 kişi istihdam ediliyor.

31.10.2024 19:16
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 102 bin 665 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 102 bin 665 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 102 bin 479'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 186'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 337'si memur, 43 bin 283'ü sözleşmeli, 42 bin 375'i kapsam içi işçi, 3 bin 608'i kapsam dışı işçi, 9 bin 62'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KİT'lerde 102 Bin 665 Kişi Çalışıyor - Son Dakika

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